新加坡鐵人教練來台開課 「氣功跑步」讓運動更愉快

2019-11-05 13:54 聯合新聞網 台北訊



來自新加坡的柳星亮9日將在台開課，教授「氣功跑步」，讓慢跑能更加輕鬆。圖取自Ingimage 分享 facebook

跑步在台灣蔚為風氣，但很多人卻不知道跑步其實有很多實用的技巧，才能避免運動傷害，使跑步成為愉快的健身運動，更可從參與馬拉松賽事中實現自我挑戰，獲得身心平衡。

風行歐美的氣功跑步（Chi Running）將於本月9日來台開課，授課者為氣功跑步最高階認證的教練柳星亮。柳教練為新加坡前國家鐵人賽和越野賽代表，經驗豐富。凡是因跑步造成傷害或耐力不足或其他跑步瓶頸，皆歡迎參加此課程。

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上課時間為本月9、10上午，在台北力格運動中心授課。

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