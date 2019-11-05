華航2020月曆 讓世界看見台灣之美

2019-11-05 14:16 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 黃淑惠 ／台北報導



華航2020年月曆以寶島之美盡收眼底，要讓大家看到台灣的美。 圖／華航提供 分享 facebook

最近YouTube流傳一支「不要去台灣」（Don't Go To Taiwan）的影片，讓世界看見台灣之美，讓台灣許多熱門的觀光景點引起討論。華航2020年月曆以華航一甲子不忘初心為題，把台灣最美風景讓喜愛旅遊的人看見，2020年月曆以寶島之美盡收眼底，讓大家看到台灣的美。

每年歲末年終，新年度的月曆，總會成為市場討論的熱門議題，華航月曆近年來受到市場好評，華航透過天合聯盟綿密的航網，每天提供超過1.45萬個航班，往返1150個航點，想給國內外喜歡旅遊的旅客一份驚喜。月曆製作由華航來自台灣為發想，以台灣今彩華航年華為設計主題，展現台灣各地美景多種樣貌風情，有如華航60年一路走來，每個階段都訴說著不一樣的文化底蘊。

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華航歷年月曆不論是世界風景，知名畫作，飛機客艙，或是空地勤員工人物攝影，都受到很多好評，2020年月曆封面，以台灣財子壽的紅龜粿，傳遞給旅客真誠的祝福，紅龜粿象徵華航創業60周年，不忘初衷及下一個60年的承諾。

1月與2月，選擇充滿文藝的台南孔廟，這是全台最早的文廟，也稱全台首學，是台南府城的精神文化核心。紅色建築與圍牆，代表崇敬高貴，展現出台灣古蹟特有的氣質。

3月與4月，老梅石槽被CNN網站票選為台灣八大私密景點，是4月限定的自然美景，代表春季到來的消息。5月與6月知名的龜山八景，是宜蘭地標，台灣海上生態公園的代表。

時序來到暑假，華航7月與8月選擇二寮，這個地方為全台灣最低海拔的日出景點，是台灣夏季欣賞日出的絕美聖地。

9月與10月，九份霞海城隍廟，有超過200年的歷史，華麗的龍柱與廟簷，呈現台灣廟宇建築之美，以及台灣道教文化特色。 11月與12月進入秋冬，讓大家看到井仔腳瓦盤鹽田，這個地方被稱為台灣三十六秘境之一，呈現一股靜謐優美。