食道癌救星 中正大學新技術準確率高達8成5

2019-11-05 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義縣即時報導



位居十大癌症之一的食道癌早期不易察覺及檢測效果差，日前中正大學機械工程系教授王祥辰提出「辨識食道內視鏡影像頻譜特徵分析方法」，不只能辨別癌病變，還能明確指出食道癌期數，準確率高達8成5。

王祥辰表示，早期的食道癌幾乎不會造成身體不適，加上一般醫院針對食道癌的診斷需使用內視鏡進行檢查，且大多仰賴肉眼和經驗判斷，較難精確判斷早期癌變，因此病人被診斷出罹患食道癌時已是晚期，錯失治療的最佳時機。

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王祥辰團隊6年前與高雄醫學大學附設醫院吳宜珍醫師團隊合作，由高醫提供食道癌患者的內視鏡病理影像並存成資料庫，再由中正團隊運用超頻譜影像技術分析比對，只要透過內視鏡檢查的影像，不需切片，就可精準判斷分辨病人的食道狀態。

王祥辰表示，內視鏡檢測包含標準白光、碘染色及窄頻成像的技術，他們團隊把這三種影像透過超頻譜影像技術、主成分分析等光學檢測方式，轉換成頻譜資料，並可辨識出癌症期數或類別。

目前王祥辰持續提升此分析方法的準確度，並計畫結合人工智慧，若成功其準確度可望達99.9%，不僅協助醫師在檢測過程中能立即比對數據資訊，替病人對症下藥，也能用在醫學系學生做食道癌檢測判斷的訓練。