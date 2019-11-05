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紀念物可上玉山 玉管處：但不得影響他人

2019-11-05 12:44聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

玉山東亞第一高峰，更是台灣精神的象徵，最近不時有機關或企業帶旗幟登玉山、成年禮、畢業典禮也能登上玉山，不少宮廟信眾也揹媽祖或神明登玉山頂、甚至穿重達30公斤重的千里眼及順風耳神將，也在日前登上玉山主峰，玉管處呼籲，不會禁止山友攜帶值得紀念的物品帶上山，但不可以影響到他人。

玉山國家公園指出，登頂玉山一直都是許多台灣人心中最具意義的大事，更是各大企業社團凝聚團隊融合、向心力必安排的重要活動，又剛好抽中排雲山莊的好運氣，最常見企業吉祥物登玉山、學校安排畢業禮物在玉山、青年的成年禮、身障人士的個人挑戰外，機關或企業最常帶旗幟上玉山，展現對玉山的仰慕、喜愛與尊敬的表現。

玉管處表示，所有山友只要依規定申請進入生態保護區許可後，民眾皆可個人或親朋好友、或機關、公司行號、社團等組團登玉山，在不影響環境與他人的前提下，進行安全的登玉山活動，鼓勵大家分享登山的辛苦與成就，讓更多民眾願意親近國家公園，共同打響國家公園好品牌。

玉管處強調會尊重山友，不會禁止大家想把值得紀念的衣著、旗幟、LOGO或人偶等道具帶上山，並臨時拍照合影留念，最大的關鍵就是行為不可以影響到他人，特別要注意維護國家公園內的環境，如有焚香、燃放鞭炮、煙火、亂撒或焚燒冥紙、設置神壇祭祀等，都可能觸犯國家公園法被開罰。

山友亂撒的冥紙情形，讓玉管處同仁冒著生命危險在步道下方進行清理撿拾。圖玉管處提供
山友亂撒的冥紙情形，讓玉管處同仁冒著生命危險在步道下方進行清理撿拾。圖玉管處提供
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台中市烏日玉闕朝仁宫「莊儀團」日前輪流扛著重30公斤、高3 公尺的千里眼及順風耳...
台中市烏日玉闕朝仁宫「莊儀團」日前輪流扛著重30公斤、高3 公尺的千里眼及順風耳神將，登上玉山頂。圖／台中市烏日玉闕朝仁宫提供
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在玉山主峰步道亂撒冥紙行為，已違反國家公園法。圖／玉管處提供
在玉山主峰步道亂撒冥紙行為，已違反國家公園法。圖／玉管處提供
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