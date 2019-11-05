與自然共生 「花東里山生活特展」今起在華山

2019-11-05 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



想要了解原住民的生活智慧，以及推動里山倡議的成果，「花東里山生活特展」今天起一連8天，在華山文化創意產業園區華山小客廳展開；展覽結合花蓮新社、復興、吉拉米代，以及台東都歷、達魯瑪克等五個部落的文化，以動物、植物、飲食結合設計創意與手作活動，展現原住民文化與傳統智慧。

開幕活動開始，先由原住民祭司祈福，為日前奧萬大不幸墜落吊橋的小男童祈福，也安慰家屬的心。農委會林務局長林華慶表示，因為發生了奧萬大的意外，原本活動想要取消，但祭司的祈福儀式帶給每個人平安，也帶給小朋友的家屬慰藉，希望小朋友在天之靈，能夠快樂。

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他表示，在許多人的努力下，台灣還保有所謂的里山環境，可以豐富花蓮台東地區。各林管處過去幾年結合好幾個部落，從山川里海開始，希望能夠把過去傳統生活的價值找回來，創造結合現在科技傳統工藝的價值，形成社區產業，也能夠支撐部落生計，同時保全社區周遭的生物多樣性。

林務局表示，展覽可看出這五個部落，手推動里山倡議的成果，包含在地生物多樣性、多元生活工藝、產業及文化特色。盼傳遞人與自然和諧共生理念，讓都市的朋友也能認識里山動植物、生活，並理解水梯田復育及文化地景維護的重要性。

花蓮林區管理處表示，邀請花蓮新社部落、上游的復興部落社，推動此地區水梯田的友善生產，甚至有族人也因此關心起海洋的珊瑚礁生態。台東林區管理處則與達魯瑪克、台東唯一的魯凱族部落合作，以羅氏鹽膚木、大葉楠等民族植物的傳統用法開發飲食、生活新產品，發展林下經濟，帶領外界民眾親近山林。

「花東里山生活特展」以這五個部落的故事交織，首次在台北聯合展出，靜態展示外，還有五場次DIY活動，包或香蕉絲工藝、稻草童玩製作、藤編手環、毛線球、籐環鑰匙圈、沙勒竹編織、里山動植物印花樂，展期由11月5日至11月12日止（每天11：00至19：00），歡迎民眾參觀。