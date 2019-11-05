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國產雜糧契作與加工業者媒合簽約合作

2019-11-05 12:18攝影中心 記者曾學仁／台北即時報導

「國產雜糧契作與加工業者媒合」記者會上午在立法院舉行，透過雜糧基金會媒合，開發國產雜糧農業加工品，雜糧發展基金會董事長林源泉、農業經理人協會理事長謝萬來與源順食品總經理吳全斌等出席並進行簽約合作。

「國產雜糧契作與加工業者媒合」記者會上午在立法院舉行，透過雜糧基金會媒合，開發國...
「國產雜糧契作與加工業者媒合」記者會上午在立法院舉行，透過雜糧基金會媒合，開發國產雜糧農業加工品，雜糧發展基金會董事長林源泉（中）、農業經理人協會理事長謝萬來（左）與源順食品總經理吳全斌（右）等出席並進行簽約合作。記者曾學仁／攝影
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「國產雜糧契作與加工業者媒合」記者會上午在立法院舉行，透過雜糧基金會媒合，開發國...
「國產雜糧契作與加工業者媒合」記者會上午在立法院舉行，透過雜糧基金會媒合，開發國產雜糧農業加工品，雜糧發展基金會董事長林源泉（中）、農業經理人協會理事長謝萬來（左）與源順食品總經理吳全斌（右）等出席並進行簽約合作。記者曾學仁／攝影
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