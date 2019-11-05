到這190個環境教育場所遊玩 可獲萬點綠點回饋
2019-11-05 12:10
聯合報 記者彭宣雅
／即時報導
環保署為響應2019擴大秋冬國民旅遊，鼓勵民眾一同走訪全國環境教育設施場所，體驗這些場所豐富的自然或人文特色，即日起加碼推出「出去走走 ‧ 秋冬綠色旅遊贈萬點」方案，只要環保集點會員到環境教育設施場所進行戶外學習，掃描集點QR CODE，即可獲得萬點綠點回饋。
環保署表示，全國已有190處環境教育設施場所取得認證，各場域，包含國家公園、自然教育中心、博物館、水資源設施、濕地、農場、社區、文化及環保設施等。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
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環保署表示，環境教育設施場所都規劃獨具特色的戶外教學課程，如各國家公園及林務局所屬自然教育中心依其特色及屬性，設計提供體驗自然環境、生態探索與保育等課程，博物館場域則提供人與環境、歷史文化、地球資源、科學應用等主題單元。
此外，社區型是利用特有在地特色，提供社區文化、產業、生態旅遊等活動，另有各類型農場提供樂活農村、漫遊生態等課程。
環保署表示，民眾能參與「出去走走 ‧ 秋冬綠色旅遊贈萬點」活動，透過環境教育設施場所提供場域、講解或課程等，鼓勵大家走出戶外，享受自然與人文。
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