奧萬大墜橋意外 全台森林遊樂區9吊橋檢查結果將公布

2019-11-05 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／即時報導



南投縣奧萬大國家森林遊樂區吊橋完工十年，發生首起墜橋身亡事故。圖／南投林管處提供 分享 facebook

奧萬大國家森林遊樂區發生男童墜橋意外。農委會林務局表示，全台18座森林遊樂區，共九座吊橋，列為優先檢測設施。在山林間的設施本來就比較簡易的，林務局不會因為這次意外事故，就把森林遊樂區的設施弄成銅牆鐵壁，民眾在山林活動要有基本的安全意識，但政府要提供基本的安全設施。

林務局長林華慶表示，吊橋最重要的就是結構，每年定檢，平時要做的就是目視檢查，主要看橋板木頭是否腐朽、鋼索有無鏽蝕。

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他說，並非所有檢測只靠目視，以奧萬大吊橋為例，除了年度檢修以外，一年有三次委託外部廠商檢測，且林管處人員每一兩天朝巡，也會在吊橋上以手搖晃或推動繩索。以現階段的巡檢機制，沒有太大問題。

至於這次幼童墜橋發生原因，林華慶表示，吊橋有很多縫隙，是正常的，原本吊橋除了橋板以外，就是鋼索，當初林管處也是因為安全考量，因此加裝圍欄，這次事件究竟是以多大的力氣才能推開，是原本巡檢沒有發現到，還是因為小朋友一時撞擊導致鬆脫，現階段檢方都還在偵辦。

他說，但根據南投林管處的說法，事發前一兩天曾經過巡檢，並沒有發現吊橋異狀。

林華慶表示，即便是撤除圍網，該座吊橋仍符合規定，未來將找一些吊橋的專家，討論未來應該如何改善，包括檢查項目是否有需要補強之處，再來評估。待森林遊樂區的吊橋、木棧道都全面巡檢完畢，會把檢查後的資訊對外公布。