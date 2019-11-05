美日農漁產重金屬超標 乾燥花瓣驗出違法色素
2019-11-05 12:05中央社 台北5日電
根據食藥署最新公布的邊境查驗違規名單，美國、日本多批農漁產遭驗出重金屬超標，知名香料品牌小磨坊胡荽粉農藥超標，另有業者從巴基斯坦進口乾燥玫瑰花瓣竟驗出違法蘇丹色素。
衛生福利部食品藥物管理署今天發布最新邊境查驗不合格名單，美國、日本進口的多批蔬菜及海產被驗出重金屬超標，另有多批香料驗出農藥超標，違規產品全數遭退運銷毀。
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根據邊境查驗結果，笛歡企業有限公司10月9日從美國進口400公斤「鮮蘿蔓心」，被驗出含重金屬鎘0.3mg/kg，超過鎘的限量標準0.2 mg/kg；捷記有限公司10月2日從美國進口1萬3935公斤「SUN GIANT鮮芹菜」，同樣被檢出鎘0.2 mg/kg，高於標準0.1mg/kg。
福溢水產有限公司10月5日從日本北海道進口80公斤扇貝，檢驗時被檢出重金屬鎘4mg/kg，超出限量標準3倍。
除了農產及海產，乾燥花瓣、香料等也有多項超標，普莉斯股份有限公司10月3日從巴基斯坦進口500公斤「MOLAI玫瑰花瓣」，檢出違法蘇丹色素1號12ppb。
知名香料品牌小磨坊國際貿易股份有限公司10月15日從印度進口1萬2000公斤胡荽粉，檢出殘留農藥賽果培0.48ppm，依規定為不得檢出；珮鈞有限公司10月4日從馬來西亞進口2萬3000公斤黑胡椒原粒，有不得檢出的農藥待克利0.08ppm。
此外，昇洋物流股份有限公司8月5日從中國大陸進口「DAISO砧板」，經4%醋酸以攝氏95度進行30分鐘溶出試驗，蒸發殘渣為70ppm，超出標準30ppm，2256件遭退運銷毀。
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