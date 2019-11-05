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東北季風轉強 澎湖取消今天交通船航班

2019-11-05 11:53聯合報 記者林保光／高雄即時報導

澎湖受東北季風轉強的影響，今天上午中央氣象局測得風力達每秒21.5公尺風速，已達澎湖縣政府交通船「南海之星2號」停航標準，澎湖縣公共車船管理處因此發布，取消今天南海之星2號往來馬公、望安、七美之間的航班。

澎湖縣公共車船管理處表示，依據澎湖氣象站報告，今天上午平均風速每秒21.1公尺，已達每秒15.5公尺的停航標準，考量航行安全，才取消南海之星2號的航班。

據中央氣象局今天發布天氣特報，表示東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，台灣及各外島沿海及鄰近海域並有較大風浪。上午11點，在澎湖測得風力7級，陣風9級，陣風風力每秒21.5公尺，七美風力7級，陣風8級，陣風力風秒17.3公尺。

澎湖縣受東北季風轉強，取消今天交通船「海南之星2號」往來馬公、望安、七美的航班。...
澎湖縣受東北季風轉強，取消今天交通船「海南之星2號」往來馬公、望安、七美的航班。圖／澎湖縣政府提供
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