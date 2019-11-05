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登革熱防治破功 高雄市新增一例市府加強防制

2019-11-05 11:36聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

高雄市登革熱防治又破功，高雄市昨天公布新增1例本土登革熱病例，是居住鳳山區文衡里60多歲退休女性，高雄市衛生局長林立人說， 因為東南亞登革熱疫情依然非常嚴重，加上暖冬，很可能境外移入進入社區後，只要社區有相對的病媒蚊存在，就有機會變成本土疫情。

高雄市副市長葉匡時說，往年10、11月是登革熱的高潮，高雄市前一陣子已解決疫情，仍謹慎在觀察，但很不幸又發生一例，市府會全力加強相關的防制。

林立人說，高雄市溫度很少低攝氏18度以下，病媒蚊的活動力還是很強，目前衛生局已把患者的居住地和活動地都已做好疫情調查，附近9里也做好防制措施。

高雄市府防疫團隊接獲通報後隨即啟動緊急防治工作及病媒蚊密度調查，11月3日執行個案居住地及活動地孳生源檢查、室內噴霧罐壓罐、戶外環境消毒作業及高效能捕蚊燈監測，畫定鳳山區文衡、文德、文福、文華、文英、文山里6里、三民區本揚、寶業2里及鳥松區鳥松1里等共3區9里為高風險警戒範圍。

高雄市目前本土登革熱病例共58例，分布在10個行政區28個里別，其中27個里已在10月21日解除疫情警報，這次新增疫情將持續監控至11月30日。

高雄市衛生局長林立人（中）說， 因為東南亞登革熱疫情依然嚴重，很可能境外移入進入...
高雄市衛生局長林立人（中）說， 因為東南亞登革熱疫情依然嚴重，很可能境外移入進入社區後，只要社區有相對的病媒蚊，就有機會變成本土疫情。記者謝梅芬／攝影
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登革熱

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