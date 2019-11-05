朱宗慶打擊樂團「泥巴」 呈現土地情

2019-11-05 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／即時報導



朱宗慶打擊樂團打造擊樂劇場「泥巴」，以成長於苗栗蘆竹湳村莊的台灣陶瓷品牌「瓷林」創辦人林光清故事為藍本，表現台灣人普遍為家打拚與對土地的情感。

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶表示，朱團從2010年開始打造擊樂劇場，希望結合打擊樂與劇場元素，尋找更多可能性，《木蘭》、《擊度震撼》都是代表。這次雖以林光清故事為藍本，但只是做為人物意象，劇中並無他名字，要表現的是台灣還有許多像林光清這樣的人，共同默默為家鄉奉獻。

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林光清從小在蘆竹湳玩泥巴，後來成了捏泥胚師傅，開創「瓷林」有成，包辦全球八成的星巴克杯。近年回鄉修復古厝，並於2014年起創辦「蘆竹湳好采頭藝術祭」。朱宗慶說，蘆竹湳重新發展的故事已成傳奇，朱團因此表現出台灣人這種為了家鄉、大家互相努力的普遍精神。

劇名取名「泥巴」，朱宗慶說，陶瓷必須用泥巴做，做不好就必須打破，不斷反覆學習，就像這人的一生。他說，這也像打擊樂藝術，必須不斷打破，從重整過程中追求美好。

朱宗慶也說，此劇表現大家在追求過程中都對家很在意，不論是對環境、工作夥伴，家都會讓人有歸屬感，變成對家追求的實踐核心與價值。

為了本次演出，「瓷林」首度嘗試以苗栗蘆竹湳的泥土製作陶瓷樂器Udu（巫毒鼓），作為敲擊樂器使用的陶壺）。此外也挑戰燒製技術難度前所未有的特製大型陶瓷蘿蔔燈。屆時，Udu和陶瓷蘿蔔燈將一起在《泥巴》的舞台上亮相。