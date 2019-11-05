數位故宮前進高雄！ 衛武營「上河藝影」重現宋汴河市井

2019-11-05 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



數位故宮前進高雄！國立故宮博物院攜手文化部、衛武營國家藝術文化中心，今天起明年1月30日在衛武營3樓藝術迴廊推出「上河藝影：故宮×衛武營新媒體藝術展」。

故宮博物院長吳密察表示，故宮鎮館之寶不能輕易出館，但透過科技方式得以走遍天下。這次展覽主打「數位版清明上河圖」，將故宮人氣藏品〈清院本 清明上河圖〉經典場景製作成動畫，打造巨幅投影動畫光牆，讓觀眾近距離盡覽汴河風光與市井百態。高雄也是少數擁有水環境的城市，在此展出也呼應了高雄地景。

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衛武營藝術總監簡文彬表示，故宮典藏〈清院本 清明上河圖〉是寫實風俗畫名作，以河畔常民生活為題，描繪舞臺戲曲、街頭雜耍等表演活動，恰巧呼應衛武營作為南台灣藝術展演樞紐的定位。因應此次特展，衛武營更將展覽延伸至廳院之外，邀請在地蘋果家族、尚和歌仔戲團及藝術家，帶來舞蹈、趣味說書人、歌仔戲等「快閃」表演，引領民眾穿越時空，重返清明上河圖，體驗古畫中熱鬧非凡的歡樂景象。

促成這次展出的立委許智傑表示，觀光是台灣未來發展的道路，除了風景、醫療等觀光外，藝術觀光也很有前景。