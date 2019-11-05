蘇怡仁30年幾以醫院為家 嘉義山海線都包了

2019-11-05 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



11月12日為醫師節，為肯定27家部屬醫院醫師們無私犧牲奉獻的精神，衛生福利部今舉辦「衛生福利部醫院第六屆優良暨資深典範醫師、頒獎典禮，表揚醫院醫師專業付出與守護民眾健康。得獎醫師中有六名服務年資超過30年。其中的資深典範獎得主嘉義醫院醫師蘇怡仁幾乎已醫院為家，30年來都在嘉義的部立醫院工作，笑說「山海線他都包了」。

醫福會表示，本次共頒發「資深典範獎」、「優良奬」、「閃亮新人奬」、「台灣e院醫療諮詢服務績優獎」及「醫療影像判讀中心績優獎」等獎項，獲獎人員由衛福部所屬27家醫院、共1853名醫師中，遴選出61位優良暨資深典範醫師，其中更有六位服務年資超過30年。

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部分醫院跟醫師在專業領域上發揮長才外，並發展特色醫療。如台北醫院引進640切電腦斷層掃描儀推展肺癌篩檢普及化、嘉義醫院建置心導管室，在黃金90分鐘內搶救心肌梗塞病患。

嘉義醫院骨科醫師蘇怡仁致詞時笑說從80年代就醫以來就待在嘉義，先在海線朴子醫院、再到嘉義醫院的骨外科門急診及住院工作，並投入兵役、軍校體檢及役男體位的骨科複檢，笑說「嘉義山海線他都包了」。他期許讓社會貧困及弱勢者，也能得到良好的醫療照護。

衛福部長陳時中表示，感謝各部署醫院跟醫師在專業領域上發揮長才外，並發展特色醫療長照的配合；而跟著政府規劃長照2.0升級計畫，各醫院今年也配合發展住宿型機構，目前已有16家成立，衛福部會盡量支持各醫院的規劃，發揮更多社會價值。