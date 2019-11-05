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美傳牛絞肉釀沙門氏菌疫情 我國常見這三種食品遭汙染

2019-11-05 11:13聯合報 記者羅真／台北即時報導

美國疾病控制與預防中心（CDC）1 日公布六個州爆發沙門氏桿菌疫情，釀成1人死亡、8人送醫，罪魁禍首疑為牛絞肉。衛福部食藥署表示，我國近五年無食用牛絞肉遭感染病例，但買早餐應留心絞肉、蛋品均烹煮至全熟，業者也須留意製作環境衛生。

衛福部食藥署食品組科長林蘭砡說，沙門氏桿菌廣泛存在家禽與家畜的腸道中，適合生存的溫度在4-48℃之間，尤以35-37℃最佳。禽畜被屠宰、切碎與攪拌過程中有可能被汙染，而美國人飲食上有時未將漢堡排煎至全熟，可能因此釀成感染疫情。

衛福部食藥署統計，台灣近五年沙門氏桿菌每年感染病例在200多例至600多例不等，其中並無食用牛絞肉遭感染病例，較常見由三明治、漢堡與便當釀禍。以2018年來說，食藥署調查的四件沙門氏桿菌中毒事件當中，三件由便當釀禍，一件是消費者食用放在室溫過久的三明治而出問題。

林蘭砡說，誤食沙門氏桿菌後，約會在4-48小時內發病，主要症狀為下痢、腹痛、寒顫、發燒、噁心、嘔吐，立即接受適當治療並無大礙，死亡率在1%以下；幼童、長輩、體弱多病者感染後的症狀可能較嚴重。

林蘭砡說，要預防沙門氏桿菌感染造成的食物中毒，購買食材時應選擇信譽良好的商家，挑選適量且新鮮的產品，買回家後應盡速存於冰箱。

此外，烹煮肉品或蛋品應煮至全熟，中心溫度超過攝氏70度時沙門氏桿菌就會死滅，可用筷子戳戳看肉品內部確認熟透；同時應注意潔淨雙手、生熟食分開、洗滌與裁切器具避免交叉污染等。

若食物未立即吃完，但預計1、2小時後會再食用，可用攝氏60度來熱藏；若食物擺在室溫超過4小時就別再食用，以成長速度最快的腸炎弧菌來計算，4小時就足以倍增至10的5次方的龐大數量，足以讓人感到不適。

絞肉漢堡示意圖。記者羅真／攝影
絞肉漢堡示意圖。記者羅真／攝影
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