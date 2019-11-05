美傳牛絞肉釀沙門氏菌疫情 我國常見這三種食品遭汙染

2019-11-05 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



美國疾病控制與預防中心（CDC）1 日公布六個州爆發沙門氏桿菌疫情，釀成1人死亡、8人送醫，罪魁禍首疑為牛絞肉。衛福部食藥署表示，我國近五年無食用牛絞肉遭感染病例，但買早餐應留心絞肉、蛋品均烹煮至全熟，業者也須留意製作環境衛生。

衛福部食藥署食品組科長林蘭砡說，沙門氏桿菌廣泛存在家禽與家畜的腸道中，適合生存的溫度在4-48℃之間，尤以35-37℃最佳。禽畜被屠宰、切碎與攪拌過程中有可能被汙染，而美國人飲食上有時未將漢堡排煎至全熟，可能因此釀成感染疫情。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

衛福部食藥署統計，台灣近五年沙門氏桿菌每年感染病例在200多例至600多例不等，其中並無食用牛絞肉遭感染病例，較常見由三明治、漢堡與便當釀禍。以2018年來說，食藥署調查的四件沙門氏桿菌中毒事件當中，三件由便當釀禍，一件是消費者食用放在室溫過久的三明治而出問題。

林蘭砡說，誤食沙門氏桿菌後，約會在4-48小時內發病，主要症狀為下痢、腹痛、寒顫、發燒、噁心、嘔吐，立即接受適當治療並無大礙，死亡率在1%以下；幼童、長輩、體弱多病者感染後的症狀可能較嚴重。

林蘭砡說，要預防沙門氏桿菌感染造成的食物中毒，購買食材時應選擇信譽良好的商家，挑選適量且新鮮的產品，買回家後應盡速存於冰箱。

此外，烹煮肉品或蛋品應煮至全熟，中心溫度超過攝氏70度時沙門氏桿菌就會死滅，可用筷子戳戳看肉品內部確認熟透；同時應注意潔淨雙手、生熟食分開、洗滌與裁切器具避免交叉污染等。