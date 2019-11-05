東北季風加輻射冷卻 周六起低溫再降
2019-11-05 11:10
聯合報 記者董俞佳
／台北即時報導
北台灣天氣感受濕涼，周六開始，低溫再下降。中央氣象局表示，本周六開始到下周一受東北季風加上輻射冷卻影響，台北市低溫19度，中部以北、東北部、沿海空曠地區低溫約17、18度，早晚溫差大，要留意保暖。
氣象局預報員陳建安表示，周四開始東北風的強度增強，周六開始風力稍減弱、水氣減，但比較容易發生輻射冷卻效應，氣象局預測各地低溫會再比現在低。
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陳建安提醒，雖然低溫下降，不過中南部未來一周的高溫還是可以到30度上下；北台灣周五前因雲量較多，高溫大致在24到27度之間，周六低溫更低，但因水氣減少，高溫會更高，可能到25到28度。
降雨方面，陳建安表示，周五之前水氣多，所以迎風面的北部、東半部地區雲量比較多，容易有些斷斷續續的降雨，桃園以北、宜蘭、花蓮都要留意；台東、西半部山區則有零星降雨。周六後水氣開始減少，迎風面降雨狀況明顯緩和，可能剩東北角有零星降雨，其他地方都是多雲到晴的天氣。
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