台日公路工程技術交流 聚焦大跨徑橋梁延壽、耐震等

2019-11-05 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



橋梁等公共工程品質近日受大眾關注，每兩年定期舉辦一次的中日公路工程專業技術交流，今年第33屆。今明由交通部高速公路局舉辦的「公路工程專業分組研討會」，關注橋梁的延壽改善技術、大跨徑橋的基礎施工技術等。

高速公路局局長趙興華表示，台灣與日本環境條件相似，透過交流可謀求改善之道。尤其在最近國內外發生的幾件公路橋梁損壞事件，期盼繼續提升我國公路工程於災害防範、維護管理、檢測評估、修復補強、延壽耐久等各方面的技術，以應對未來極端氣候等挑戰。

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中日公路工程專業技術交流邀日本學者、專家來台，就公路工程規畫設計、興建施工、維護管理、災害防範、檢測修復及延壽耐久等分享日本成果與經驗。

今天上午由三井住友建設技術本部副本部長谷口秀明，發表日本大跨徑預力混凝土橋樑延壽加固改善技術。其餘課題包含日本公路橋梁耐震設計變遷及最近耐震課題、長大橋梁的設計與施工、InSAR技術於道路工程施工與維護管理的應用等。