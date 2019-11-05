常喝手搖飲、吃速食 小四生罹脂肪肝

2019-11-05 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



1名國小四年級學生，從小長得又高又胖，校內健檢意外發現他的肝指數（GPT）比正常值高出數倍，經抽血和超音波檢查，確診為脂肪肝炎，所幸透過減少糖飲、體重控制和運動後，才改善肝臟發炎，指數也恢復正常。

亞洲大學附屬醫院兒童腸胃科醫師陳德慶說，這名小四生身高160公分，體重75公斤，父母總以為傲「現在胖一點，以後長高就自然會瘦下來」以致讓他養成「能坐就不站、能躺就不坐」的懶散習慣，飲食方面也經常喝手搖飲、吃速食，直到健康檢查結果顯示GPT指數高達185，才讓父母驚覺不妙。

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陳德慶說，脂肪肝是脂肪堆積在肝臟引起的疾病，可分為酒精性與非酒精性，前者是由酒精造成，後者主要為攝入過多熱量所致。體內過多的熱量會轉換為脂肪存積起來，當脂肪堆積在肝臟，會引起肝臟發炎而導致肝細胞被破壞，此時肝指數就會升高，稱之為脂肪肝炎。

雖然瘦子也會有脂肪肝，但肥胖仍是脂肪肝最大的危險因子。因此，北美小兒消化醫學會建議９歲以上體重過重的兒童，應定期接受脂肪肝篩檢，雖然目前尚無藥物可以治療脂肪肝炎，但只要有效地控制體重，就能改善脂肪肝炎，甚至讓脂肪肝完全消失。

許多家長以為減少吃油膩食物就可以減少體內脂肪，但其實體內過多的熱量都會轉化成脂肪，因此，單純減少攝取油脂，卻未減少飲食的總熱量，並不會改善脂肪肝，其中又以戒除手搖飲為當務之急。因為，手搖飲使用的大部份是果糖，而比起其它種糖類（如砂糖和葡萄糖）更容易造成脂肪肝。