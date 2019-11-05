親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

鴻海早盤一度衝90元 郭台銘個人持股市值10月迄今增逾230億

男童為何墜橋？全台護欄1大盲點 出遊護兒必學3招

宜蘭近海有感地震 南澳震度5級

2019-11-05 09:18聯合報 記者董俞佳／即時報導

中央氣象局表示，今天上午8時50分在宜蘭縣近海發生規模3.6的小區域有感地震，宜蘭縣南澳震度達5級、花蓮縣和平也有3級。

氣象局地震測報中心資料顯示，震央在北緯24.45度、東經121.92度，於宜蘭縣近海、深度17.7公里，宜蘭市震度1級、桃園市三光也有感1級。

中央氣象局表示，今天上午8時50分在宜蘭縣近海發生規模3.6的小區域有感地震。圖...
中央氣象局表示，今天上午8時50分在宜蘭縣近海發生規模3.6的小區域有感地震。圖／中央氣象局提供
分享

南澳地震

相關新聞

港人台中租車失蹤還封鎖 業者怒斥：太過分

2019-11-05 10:26

如果我們都是小丑？情緒找不到出口，才是最大殺手

2019-11-04 10:51

競標車牌 這號碼令夫妻失和！8888入手他為何急換？

2019-11-05 10:00

男童為何墜橋？全台護欄1大盲點 出遊護兒必學3招

2019-11-05 09:00

常喝手搖飲、吃速食 小四生罹脂肪肝

2019-11-05 09:52

又有颱風恐生成 彭啟明：統計上到12月都有颱風發展

2019-11-05 08:55

堅信任何事的發生都有意義 許瑋甯：所有的發生都是最好的安排

2019-11-04 11:43

台日公路工程技術交流 聚焦大跨徑橋梁延壽、耐震等

2019-11-05 10:44

南方澳斷橋懲處無前朝員工 代理董事長不滿意退件

2019-11-05 10:21

冬季風指標預測 賈新興：今年台灣冬季偏冷機率低

2019-11-05 07:27

東北風挾帶境外汙染物 南部空品恐紅害

2019-11-05 05:05

北部東半部今有雨 中南部日夜溫差近10度

2019-11-05 05:04

世界飛安高峰會在台北 工會場外抗議

2019-11-05 00:42

新藥科技評估 有更充裕時間考量病友意見

2019-11-05 00:42

無殼蝸牛重回東區 250人夜宿5天

2019-11-05 00:42

機車汰舊換新 明後年補助最多5千

2019-11-05 00:42

健康你我他／調作息多運動 乾癬自然退散

2019-11-05 00:33

頭暈2年找嘸原因 竟是狹心症

2019-11-05 00:33

糖尿病友「控糖」 家人扮演要角

2019-11-05 00:33

肺癌轉移難治癒 國衛院找到關鍵

2019-11-05 00:33

胃癌6成患者 確診已是中晚期…

2019-11-05 00:33

警報解除快兩周 登革熱再現鳳山

2019-11-04 23:35

胃潰瘍術後未乖乖回診追蹤 四年後已是中晚期胃癌

2019-11-04 21:18

才宣布解除警報快兩周 高雄本土登革熱再現鳳山區

2019-11-04 20:37

台灣夜市這小甜點紅到國外 日本人直誇：肯定會大流行

2019-11-04 19:57

快避免！3種最傷臉的洗臉方式 用錯毛巾擦臉會狂長痘

2019-11-04 19:40

南方澳斷橋拆除估入夜完成 5日可望恢復航道

2019-11-04 19:32

高雄登革熱解除警報不到兩周 疫情死灰復燃

2019-11-04 18:34

願景／挽救貧富差距 社會價值國際年會12月首度來台

2019-11-04 18:16

奧萬大吊橋男童殞命 屏東「山川琉璃吊橋」安全被關注

2019-11-04 17:40

散播動物疫情謠言 最高罰100萬元並擬連續處罰

2019-11-04 17:23

長期頭暈找不到原因 就醫發現竟是狹心症

2019-11-04 17:13

幼童墜奧萬大吊橋敲警鐘 新北3吊橋因這設計無隙可乘

2019-11-04 17:07

糖尿病患控糖 家庭支持最重要

2019-11-04 17:03

她買好市多花生醬驚見瓶裡奇景 網直呼：隱藏版

2019-11-04 17:01

健保新藥科技評估 病友意見不再缺席

2019-11-04 16:44

吃食物原形的蔬果乾很健康？ 小心攝取過多糖鹽

2019-11-04 16:42

奧萬大吊橋意外 林務局：森林遊樂區公共設施全面安檢

2019-11-04 16:34

習武改善躁動？醫師：適度體力宣洩有幫助

2019-11-04 16:26
看更多

熱門文章

台灣夜市這小甜點紅到國外 日本人直誇：肯定會大流行

2019-11-04 19:57

環狀線板橋站首曝光！ 站內「七彩寶盒」將成打卡熱點

2019-11-04 11:38

機車汰舊才補助換新 補助對象擴大最多領5千

2019-11-04 14:46

火鍋肉盤墊的青菜能下鍋？ 網勸：別吃

2019-11-04 16:25

她做紅豆麻糬沒人買單 一看竟是「雞母蟲」

2019-11-04 14:54

環狀線板橋站3方式轉乘 20分鐘內轉乘免費

2019-11-04 14:49

音樂會坐前排錯很大！國家音樂廳、衛武營 高CP值「王位」在這

2019-11-04 11:00

吃食物原形的蔬果乾很健康？ 小心攝取過多糖鹽

2019-11-04 16:42

她買好市多花生醬驚見瓶裡奇景 網直呼：隱藏版

2019-11-04 17:01

「直接站在我的膝蓋前」...台鐵新自強號站票亂象多

2019-11-04 12:45

補習班工作沒人做？ 網揭兩大主因：沒發展沒未來

2019-11-04 19:33

溫泉季跟著街頭美食鬥士白老師來北投 4大牛肉麵配小菜超豐盛

2019-11-04 13:12

胃潰瘍術後未乖乖回診追蹤 四年後已是中晚期胃癌

2019-11-04 21:18

幼童墜奧萬大吊橋敲警鐘 新北3吊橋因這設計無隙可乘

2019-11-04 17:07

迷你豬太愛吃爆肥190公斤 6名消防員幫抬下樓逼減肥

2019-11-04 12:00

男童為何墜橋？全台護欄1大盲點 出遊護兒必學3招

2019-11-05 09:00

唐綺陽星座運勢週報：水逆小心！巨蟹感情要勇敢 雙魚當心職災

2019-11-04 12:41

奧萬大吊橋男童殞命 屏東「山川琉璃吊橋」安全被關注

2019-11-04 17:40

20歲少女仍被禁手機、禁外出 她怒喊：可以告妨礙自由了吧

2019-11-04 15:23

你不知道的灌籃高手秘密！「三井之壽」清酒在台上市

2019-11-04 13:48

每日星座運勢／牡羊輕鬆應對各事務　運勢居高不下

2019-11-05 00:00

台鐵推新自強號站票滿半年 一成七列次銷售掛零

2019-11-04 12:41

2020連假出遊攻略懶人包！ 玩家帶路私房景點報你知

2019-11-04 12:16

日系潮人注意！The North Face 攜手倉石一樹聯名新品登場

2019-11-04 14:55

全聯電商不一樣！PXGo全聯線上購可分批領取、轉贈親友

2019-11-04 20:02

長期頭暈找不到原因 就醫發現竟是狹心症

2019-11-04 17:13

忽冷忽熱又紫爆 大金空調搭清淨機 最高現省8,000元

2019-11-04 11:40

胃癌6成患者 確診已是中晚期…

2019-11-05 00:33

肺癌發生率持續攀升 醫籲高危險群年過50歲應篩檢

2019-11-04 11:48

冬季風指標預測 賈新興：今年台灣冬季偏冷機率低

2019-11-05 07:27

又有颱風恐生成 彭啟明：統計上到12月都有颱風發展

2019-11-05 08:55

大難不死！澳洲野火肆虐 無尾熊被燒成咖啡色捲曲在地

2019-11-04 14:18

北部東半部今有雨 中南部日夜溫差近10度

2019-11-05 05:04

快避免！3種最傷臉的洗臉方式 用錯毛巾擦臉會狂長痘

2019-11-04 19:40

台灣咖啡耳掛包禮盒 拿下南韓「觀光伴手禮」金牌

2019-11-04 22:35

高雄登革熱解除警報不到兩周 疫情死灰復燃

2019-11-04 18:34

競標車牌 這號碼令夫妻失和！8888入手他為何急換？

2019-11-05 10:00

奧萬大吊橋意外 林務局：森林遊樂區公共設施全面安檢

2019-11-04 16:34

機車汰舊換新 明後年補助最多5千

2019-11-05 00:42

台中工業地產風生水起! 全聯斥資逾10億打造物流中心

2019-11-04 13:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top