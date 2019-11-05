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又有颱風恐生成 彭啟明：統計上到12月都有颱風發展

2019-11-05 08:55聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

今天仍維持東北風型的天氣，天氣風險公司總經理彭啟明臉書表示，不過，受到南海的水氣北上，北部東北部的水氣頗多，配合上地形的降雨，北東明顯陰沉偶飄雨，迎風面的東北角到宜蘭的雨勢較多一些，外出務必要攜帶雨具，清晨溫度仍維持21-22度，白天回溫幅度有限，預計高溫在24-26度，普遍涼涼的，建議要穿長袖加上薄外套。

彭啟明說，這波東北風在周三會稍微減弱，周四五東北風又稍增強，周五六水氣會減少，有機會轉乾轉晴，也會稍回溫，這些都是些微變化，只有在迎風面會感受較明顯，中南部則幾乎變化不大，持續穩定的天氣，預計溫度在21-30度間，和北部有些差距。

彭啟明表示，今年第23號颱風哈隆，位在台灣東方海面約3300公里，逐漸往北移動，已經成長為中度颱風，對東亞陸地沒有直接影響。

他說，在南海上，原來的低壓已經發展成為熱帶性低氣壓，有機會在這一兩天發展成今年第24號颱風，預計名稱將是娜克莉，這是由柬埔寨所命名，一種夜香木的意思。預計可能在南海上，因缺乏導引氣流，會滯留幾天，然後往越南方向接近，對台灣沒有直接影響。

他說，這幾天有些境外汙染移入，量不是很多，主要是中國東岸因大氣穩定，雖然有明顯降溫，但冷空氣移動速度慢，擴散不易，引發大規模的霧霾現象，有些是霾，有些是兩者混在一起，有些零星的透過東北風接近台灣，不過大致上本地的汙染加上境外，數值略高一些，北部目前仍是普通等級，但接近到敏感族群不健康等級，中南部午後因光化反應，也可能轉為敏感族群不健康等級，稍微留意就可。

11月怎麼還有颱風那麼密集發展？彭啟明說，就統計上，到12月都有颱風發展，只不過侵襲台灣的機會較低，目前都還在歷史平均值附近，沒有偏多或偏少，都頗為正常。大致上這一兩周都維持類似天氣，但其他地方高緯度地方已經明顯降溫，如果有旅遊行程務必要多留意。

目前太平洋地區有哈隆颱風和一個熱帶性低氣壓(T.D.)。圖／取自氣象局網站
目前太平洋地區有哈隆颱風和一個熱帶性低氣壓(T.D.)。圖／取自氣象局網站
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颱風彭啟明

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