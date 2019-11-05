冬季風指標預測 賈新興：今年台灣冬季偏冷機率低
2019-11-05 07:27
聯合報 記者雷光涵
／即時報導
今年冬季溫度到底是冷或熱，天氣風險管理公司總監賈新興說，根據CFSV2預測、計算東亞冬季風的指標，目前看起來台灣冬季偏冷的機率低。
賈新興在臉書發生指出，東亞冬季風指標顯示，11月16日之後東亞冬季風有明顯高於氣候平均值的趨勢，不過這個訊號可以再觀察幾天。至於今年台灣的冬季（12月至明年2月），目前看來似乎偏冷的機率是最低的。
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在今天天氣方面，中央氣象局說，東北風持續影響，越往東北部地區雲量越多，陰天偶爾有短暫雨的情況會比較明顯。另外南海低壓活動，外圍水氣由東南方移入，中南部雲量也稍多，花東地區及西半部山區有局部短暫雨的可能。溫度方面，清晨低溫在各地低溫20至22度，白天高溫宜蘭約23度、北部及花東地區25、26度，中南部仍可達30度以上，中南部日夜溫差仍大，請適時調整穿著。
東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖有9到10級強陣風，鄰近海域風浪仍較大，海邊活動請注意安全；此外，基隆北海岸容易有突發性大浪發生，也請注意。
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