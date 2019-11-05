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東北風挾帶境外汙染物 南部空品恐紅害

2019-11-05 05:05聯合報 記者吳姿賢／即時報導

環保署空氣品質監測網預報，今天受東北風影響，並可能挾帶微量境外汙染物影響西半部地區，影響程度仍須視上游地區累積情形及傳輸方向而定。雲嘉南局部地區受強風影響，地表揚塵影響空氣品質。中部內陸、雲嘉南以南位於下風處，須留意汙染物易累積。

今天各地空品，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區、馬祖及金門為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區及金門短時間可能達紅色警示等級。

空品監測網指出，明天東北風稍減弱，雲嘉南以南位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

明天宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗及中部空品區為「普通」等級，中部清晨及夜晚風速偏弱，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

今天中南部空品都達到對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級。圖／取自空品監測網
今天中南部空品都達到對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級。圖／取自空品監測網
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金門空氣品質預報

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