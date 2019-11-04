漁業署擬擴大養殖漁業保險 鱸魚、吳郭魚入列
2019-11-04 22:27
聯合報 記者吳姿賢
／即時報導
農委會漁業署2017年起試辦養殖漁業保險，包括石斑魚、虱目魚等，近期擬擴大保險範圍，規畫納入鱸魚及吳郭魚，盼嘉惠更多養殖漁民。
漁業署表示，2017年起與產險公司合作規畫養殖漁業保險，與養殖團體、縣市政府及產險公司多次協商，決定符合漁民需求，推行豪雨、寒害的氣候參數型保險，至今推動高雄、屏東降水量參數保險，以及嘉義、台南、高雄、屏東石斑魚以及彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東虱目魚的溫度參數型保險，可解決勘災問題及降低漁民生產風險。
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漁業署說，目前天氣漸涼，今年石斑魚、虱目魚溫度參數型保險開賣到11月10日，呼籲把握機會。另為擴大養殖物種保險範圍，漁業署正與農金局、產險公司規畫將溫度參數型保險養殖物種，擴大納入鱸魚、吳郭魚。
漁業署說，將持續與各地方政府推動及輔導漁民投保養殖漁業保險，鼓勵各地方政府與產險公司共同開發適合該轄區的參數型保險，希望透過單位共同合作推廣養殖漁業保險觀念及制度，保障養殖漁民財產安全，並提升產業面臨災害調適力，確保產業永續發展。
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