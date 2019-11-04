胃潰瘍術後未乖乖回診追蹤 四年後已是中晚期胃癌

胃癌發生率有逐年下降趨勢，死亡率卻未走低，每年帶走兩千多人生命。醫師表示，胃癌早期症狀不明顯，高達六成的胃癌患者出現症狀才就醫、確診時已達中晚期，建議即使沒有任何症狀，年過四十歲也應作胃鏡與胃幽門桿菌檢查，確保胃部健康。

85歲王爺爺四年前因幽門桿菌作祟，導致胃潰瘍出血就醫，醫師囑咐他術後必須定期回診追蹤，不過恢復健康的老爺爺從此淡忘危機，沒有再回診。最近，他因胃出血被送往急診，這一檢查竟發現罹患潰瘍性胃癌，且淋巴結轉移，無法用手術切除病灶，必須搭配化學藥物治療，他對於這幾年沒有定期回診，懊悔不已。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

台安醫院胃腸肝膽科主治醫師葉秉威表示，早期胃癌即使用胃鏡看也未必能清楚辨識，不少人直到食欲不振、胃口變差、體重減輕、解黑便或貧血才就醫，約六成患者確診時已達中晚期。

葉秉威表示，如王爺爺，七成以上胃癌患者與胃幽門桿菌感染有關，建議即使自認健康，年過40歲仍宜作胃鏡與胃幽門桿菌檢查，發現感染盡速殺菌治療，避免拖成胃部癌變。

其他胃癌風險因子，包括胃有腺瘤性息肉、慢性萎縮性胃炎、曾作過胃部局部切除手術、經常吃重鹹或燒烤食物、經常抽菸喝酒、有家族性遺傳等，這群人更應警覺自身健康，一有疑似症狀均應就診。

葉秉威表示，早期胃癌有機會靠手術切除病灶即可，較後期的胃癌則視情況搭配標靶治療、化學治療或免疫治療。胃癌術後的營養補充是回復健康關鍵，胃切除後胃容量將大幅降低，體重與健康掉得快，建議補足充分營養，蛋白質食物，如奶、豆、蛋、魚、肉可占每日攝食量一半以上，並可補充富含維生素Ｂ、維生素Ｃ、葉酸與鐵等的食物；若食欲不振、營養不夠，可與營養師討論是否適合額外補充營養品。

滄洲教育基金會健康顧問林楷雄表示，抗癌最主要的原則就是以正規治療優先，再透過營養補充方式來支持治療療程。不少癌友誤認為接受化療就無法返回正常生活，寧可聽信號稱「純天然」或「無傷害」偏方，或以為斷食可以餓死癌細胞，這些想法無益抗癌。

對抗癌知識求知若渴的民眾，應尋求各大醫院治療指引、癌症基金會網站、「癌知識」網站、元氣網等，千萬別盡信Line群發來的長輩文，資訊來源不明，可能影響治療。