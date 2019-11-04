才宣布解除警報快兩周 高雄本土登革熱再現鳳山區

2019-11-04 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／即時報導



高雄市上月22日才宣布解除今年入夏後本土登革熱疫情，相隔不到兩周，今又確診一名本土登革熱個案，為住在鳳山區文衡里的60多歲退休女性，在10月30日發病，曾兩度到診所就醫，因症狀未緩解，11月3日前往醫院抽血快篩為陽性才通報，目前已由衛生單位安排住院防蚊隔離，今由疾管署確診第二型本土登革熱。

衛生單位調查，個案活動地以住家為主，平時會到鳳山區文德里健身中心及三民區陽明市場活動，發病前2周曾去澄清湖，依個案發病日與活動地，初步研判鳳山區住家、三民區及鳥松區等活動地都可能為個案感染地點，防疫團隊已在周邊區域及接觸者展開擴大疫調採檢，以及早釐清感染源。

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衛生局表示，防疫人員在個案住家旁空地發現圍籬內的落葉、廢棄物及積水容器未清除，周邊50戶的病媒蚊密度狀況調查，找到22處積水容器，更在垃圾桶及管理室旁整理箱等2處積水發現病媒蚊幼蟲，另也在澄清湖風景區查獲1處陽性水桶，均開立舉發單，並持續進行環境巡檢、孳生源清除及噴藥防治作業。