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台灣夜市這小甜點紅到國外 日本人直誇：肯定會大流行

2019-11-04 19:57聯合新聞網 綜合報導

近日台灣夜市小吃糖葫蘆紅到日本，甚至讓不少日本藝人都讚不絕口。圖擷自gamme
近日台灣夜市小吃糖葫蘆紅到日本，甚至讓不少日本藝人都讚不絕口。圖擷自gamme
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台灣有許多在地美食紅到國外去，例如在日本很夯的「珍珠」或是老字號的花生罐頭、芋圓等美食，這些美食除了深受日本人喜愛外，還經常被拿來加在不同的食材中，可見日本人喜愛台灣小吃的程度。近日又有一款台灣夜市小吃紅到日本，甚至讓不少日本藝人都讚不絕口。

日本節目「ウチのガヤがすみません」先前至養蜂場訪問，隨後就提到該如何運用採集而來的蜂蜜，接著就講到了台灣夜市小吃「番茄蜜餞糖葫蘆」，節目中一位日本藝人就決定於節目現場利用蜂蜜製作糖葫蘆，給其他在場嘉賓品嚐糖葫蘆的美味。

該節目邀請搞笑藝人フワちゃん（Fuwachan）擔任主持，並至養蜂場學習採集蜂蜜，由於當時採到的蜂蜜份量相當多，於是就讓她想到曾在台灣夜市吃過的番茄蜜餞糖葫蘆，她也靈機一動想拿蜂蜜加番茄等食材製作糖葫蘆，甚至還在上面撒上亮粉，拿回攝影棚給其他來賓享用。

棚內的其他藝人吃過後也都直誇好吃，紛紛大讚番茄、梅乾和蜂蜜融在一起的酸甜口感，甚至還說應該要拿去日本的祭典賣才對，肯定會像珍珠一樣引發一股大流行。

消息一傳回台灣，不少網友也都表示「日本又要開始流行其他的台灣美食了」、「日本也要開始大流行了嗎」、「日本其實也有糖葫蘆的攤位，只是賣的通常是蘋果的糖葫蘆」、「又是一個台灣之光」。

該節目的藝人吃過後紛紛斷言糖葫蘆一定會在日本大賣。圖擷自gamme
該節目的藝人吃過後紛紛斷言糖葫蘆一定會在日本大賣。圖擷自gamme
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節目中主持人甚至還在糖葫蘆上撒上亮粉。圖擷自gamme
節目中主持人甚至還在糖葫蘆上撒上亮粉。圖擷自gamme
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夜市小吃蜂蜜

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