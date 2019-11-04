長期頭暈找不到原因 就醫發現竟是狹心症
2019-11-04 17:13
聯合報 記者邱宜君
／台北即時報導
一名70歲婦人，頭暈兩年多，不能久站，她一直對烹飪有興趣，但頭暈讓她無法久站。看遍耳鼻喉科、神經內科、接受腦神經檢查，都找不到原因，一直吃止暈藥緩解症狀。今年婦人到國泰醫院心血管中心就診，才發現原來是右冠狀動硬化阻塞，是比較少見的狹心症，才會出現非典型的頭暈症狀。
收治這名個案的國泰綜合醫院心血管中心醫師張釗監表示，患者在兩年未確診期間，沒有發生急性心肌梗塞，可說是幸運。國泰為她進行氣球擴張術將狹窄血管撐起、重建血流，改善頭暈症狀，讓她繼續站著做點心，生活從灰白重新變彩色。
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張釗監表示，狹心症是冠狀動脈硬化疾病，造成心臟血流不順，八成病人主要症狀是胸悶、胸痛，一成會腹痛，僅約5%狹心症患者會頭暈或毫無症狀。張釗監分析，患者可能因停經，失去荷爾蒙對心血管的保護作用，加上體重過重，還有未控制得宜的高血糖、高血脂、高血壓，飲食較油膩，無運動習慣，久之導致右冠狀動脈嚴重硬化狹窄。
根據衛福部2018年十大死因統計，心臟病高居第二名，扣除死於高血壓的部分，單單心臟病每年就大約奪走兩萬多人性命。張釗監提醒，狹心症的高危險群包含40歲以上男性、60歲以上女性、停經後女性、三高患者、缺乏運動、體重過重、壓力大、有冠狀動脈家族史者、長期抽菸者。應注意避免突然激烈運動、爬坡或上樓梯時提重物、天冷或季節變化時外出、情緒起伏大，都有可能引發狹心症。
張釗監提醒，最近正值季節交替，天氣轉冷血管容易收縮，民眾如出現胸悶痛等症狀，需提高警覺，最好就醫檢查。張釗監說，透過心電圖、心臟超音波、核子醫學及心導管等檢查協助，可以準確診斷冠狀動脈疾病，若確診後再進一步考慮以藥物、氣球擴張術、心血管繞道術進行治療。
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