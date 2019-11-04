糖尿病患控糖 家庭支持最重要

2019-11-04 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



根據2017年國際糖尿病聯盟（IDF）統計，全球每8秒就有一個家庭，因為糖尿病而失去家人；衛福部2018年統計則顯示，糖尿病排名十大死因第五位，有9374人因糖尿病而失去寶貴的性命。11月14日為聯合國世界糖尿病日，今年主題為「The Family and Diabetes」，強調糖尿病友除了做好健康自我管理，更需要家人在飲食和生活型態上的協助。

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧指出，糖尿病患者主要是40至60歲的青壯年，多為家庭支柱，加上糖尿病病程較長，影響層面包括個人與家庭。研究顯示，透過建立健康的家庭生活習慣，可以預防超過50%的第二型糖尿病發生。

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中華民國糖尿病病友協會監事張雷鳴家有兩個糖尿病兒，他表示，家人的照顧與支持，對病友非常重要，尤其女兒一歲多時發現第一型型糖尿病，更要隨時留意她的血糖狀況與身體變化。他回想，從小就教導女兒如何使用注射胰島素針劑，隨時注意是否有夜間狂冒冷汗、暈眩等夜間低血糖狀況。另外，飲食也要配合，從小養成孩子少油、少糖的飲食習慣，不需特別禁食，也能控糖。

丹麥外交部健康與生命科學參贊孔田（Kristian Teglkamp）是家醫科醫師。他表示，在丹麥家醫科醫師作為糖尿病重要守門人，除了治療病人，也了解病人家庭、社區資源。孔田說，他會請病人將家人一起帶到診間，一起教導糖尿病照護；也會了解病人所在社區是否有共照資源，例如特殊的烘焙工作坊等。