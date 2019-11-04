健保新藥科技評估 病友意見不再缺席

2019-11-04 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



病人對於健保要給付哪些藥品和醫材，也有權利表達意見。台灣病友團體多而且活力充沛，近年積極參與保險給付決策，爭取「醫療科技評估（HTA）」納入病友意見。健保署目前已修改相關辦法，11月起，HTA會有更充裕時間將病友觀點納入考量，藥物給付項目與支付標準共同擬訂會議（共擬會）所參考的HTA報告，病友觀點將不再缺席。

健保署副署長蔡淑鈴表示，通常在健保收到新藥申請資料前，許多病友都已自費用藥，但過去沒有管道蒐集民眾使用後的效果、副作用，廠商送審的資料，民眾也看不懂。現在健保署要求廠商送審需提供淺顯易懂的資訊，並放上病人意見分享平台，供病友反映意見時參考，平台所彙整的病友意見，也已是評估新藥效益的重要考量之一。

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蔡淑鈴說，過去新藥完成30天意見蒐集後，會在共擬會前14天，從網路平台移除該品項；規定修正後，病友仍有30天表達意見，只是改在共擬會前30天從平台移除。蔡淑鈴強調，病友表達意見的時間不受影響，目的是要讓HTA有更充裕時間將病友觀點列入考量。健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰表示，截至目前完成病友意見蒐集並排入共擬會議程的藥品有28項、特材有86項，還在意見蒐集階段的有藥品11項，特材2項。

乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，病友和使用者真實的聲音有無可替代的重要性，包括用藥感受、費用負擔，都有許多關鍵細節，不是非病友的政策制定者所能想像。病友團體非常珍惜表達意見的機會，每次有相關的品項列入意見蒐集，甚至會自行做問卷調查，再回覆意見給健保署。

台灣病友聯盟理事長楊志良表示，病友能夠表達意見的時間和空間，是經長時間爭取，得來不易的成果。因為病友種類很多，大多非臨床專家，早期相關會議對病友相當不友善，不但提出建議常被打槍，還會被說是來鬧的、裝可憐的，經過很長時間的磨合，溝通品質才逐漸改善。