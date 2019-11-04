吃食物原形的蔬果乾很健康？ 小心攝取過多糖鹽

2019-11-04 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



許多人的觀念中，蔬果常和健康畫上等號，因此以果乾或蔬果脆片取代薯片作為日常零食，「催眠」自己會越吃越健康。但營養師提醒，有些蔬果脆片是用「油炸」方式製成，甚至加入過量的糖分和鹽分，可能導致熱量飆升。

台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里表示，蔬果脆片主要分為烘乾和油炸兩種。由於蔬菜本身沒有什麼味道，因此多以油炸並加上大量的鹽、糖調味，讓民眾容易下口。劉怡里說，這類油炸的蔬果脆片多以棕櫚油為主要烹調油品，但棕櫚油飽和脂肪酸含量高，易提高血中膽固醇值，造成血管硬化。

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而果乾雖然多是用烘乾而非油炸方式處理，且「保持了水果原形」，讓人覺得很健康；但為了保存，仍會以鹽漬及糖漬加工處理，無形之中，仍攝取過量的糖分和鹽分。

劉怡里提醒，選擇果乾或蔬果脆片時最好能留意外包裝的加工方式和成分標示。她說，低溫烘乾的優於高溫油炸，原蔬果直接烘乾的產品優於使用糖、鹽浸漬處理的產品。至於夜市或年貨市場常見的散裝蔬果乾，因無外包裝標示成分和作法，則最好少吃。