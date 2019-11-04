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吃食物原形的蔬果乾很健康？ 小心攝取過多糖鹽

2019-11-04 16:42聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

許多人的觀念中，蔬果常和健康畫上等號，因此以果乾或蔬果脆片取代薯片作為日常零食，「催眠」自己會越吃越健康。但營養師提醒，有些蔬果脆片是用「油炸」方式製成，甚至加入過量的糖分和鹽分，可能導致熱量飆升。

台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里表示，蔬果脆片主要分為烘乾和油炸兩種。由於蔬菜本身沒有什麼味道，因此多以油炸並加上大量的鹽、糖調味，讓民眾容易下口。劉怡里說，這類油炸的蔬果脆片多以棕櫚油為主要烹調油品，但棕櫚油飽和脂肪酸含量高，易提高血中膽固醇值，造成血管硬化。

而果乾雖然多是用烘乾而非油炸方式處理，且「保持了水果原形」，讓人覺得很健康；但為了保存，仍會以鹽漬及糖漬加工處理，無形之中，仍攝取過量的糖分和鹽分。

劉怡里提醒，選擇果乾或蔬果脆片時最好能留意外包裝的加工方式和成分標示。她說，低溫烘乾的優於高溫油炸，原蔬果直接烘乾的產品優於使用糖、鹽浸漬處理的產品。至於夜市或年貨市場常見的散裝蔬果乾，因無外包裝標示成分和作法，則最好少吃。

但劉怡里也提醒，食用蔬果最主要是要攝取其中的膳食纖維以及維生素B和C。而果乾和蔬果脆片乾燥後，僅保留了膳食纖維，維生素B和C則會流失。因此，她說果乾和蔬果脆片僅能作為零食偶爾食用，不能完全取代蔬菜和水果。

營養師提醒選擇果乾或蔬果脆片時最好能留意外包裝的加工方式和成分標示。 記者楊雅棠...
營養師提醒選擇果乾或蔬果脆片時最好能留意外包裝的加工方式和成分標示。 記者楊雅棠／攝影
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零食低溫高溫

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