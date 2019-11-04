吃食物原形的蔬果乾很健康？ 小心攝取過多糖鹽
2019-11-04 16:42
聯合報 記者楊雅棠
／台北即時報導
許多人的觀念中，蔬果常和健康畫上等號，因此以果乾或蔬果脆片取代薯片作為日常零食，「催眠」自己會越吃越健康。但營養師提醒，有些蔬果脆片是用「油炸」方式製成，甚至加入過量的糖分和鹽分，可能導致熱量飆升。
台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里表示，蔬果脆片主要分為烘乾和油炸兩種。由於蔬菜本身沒有什麼味道，因此多以油炸並加上大量的鹽、糖調味，讓民眾容易下口。劉怡里說，這類油炸的蔬果脆片多以棕櫚油為主要烹調油品，但棕櫚油飽和脂肪酸含量高，易提高血中膽固醇值，造成血管硬化。
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而果乾雖然多是用烘乾而非油炸方式處理，且「保持了水果原形」，讓人覺得很健康；但為了保存，仍會以鹽漬及糖漬加工處理，無形之中，仍攝取過量的糖分和鹽分。
劉怡里提醒，選擇果乾或蔬果脆片時最好能留意外包裝的加工方式和成分標示。她說，低溫烘乾的優於高溫油炸，原蔬果直接烘乾的產品優於使用糖、鹽浸漬處理的產品。至於夜市或年貨市場常見的散裝蔬果乾，因無外包裝標示成分和作法，則最好少吃。
但劉怡里也提醒，食用蔬果最主要是要攝取其中的膳食纖維以及維生素B和C。而果乾和蔬果脆片乾燥後，僅保留了膳食纖維，維生素B和C則會流失。因此，她說果乾和蔬果脆片僅能作為零食偶爾食用，不能完全取代蔬菜和水果。
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