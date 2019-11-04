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奧萬大吊橋意外 林務局：森林遊樂區公共設施全面安檢

2019-11-04 16:34聯合報 記者吳姿賢／即時報導

昨天發生奧萬大吊橋意外事故，農委會林務局表示，奧萬大吊橋每月均由巡視人員辦理例行性設施檢視，以及每年3次定期委託專業團隊辦理安全檢測工作，確保設施結構安全。在昨日事發之後，林務局已於今天通令各管理處再針對各森林育樂場域公共設施立即進行全面安檢。

林務局表示，南投林區管理處除將配合檢方釐清事故原因，並全力協助家屬辦理後續意外險理賠等事宜，若經保險公司認定最高可理賠410萬元。

林務局澄清，有關報載照片吊橋防護網明顯可見的縫隙，是昨日事發後到場的警方人員以腳撐開。今日檢察官已至園區現場進行調查偵辦，南投林區管理處將全力配合。

吊橋奧萬大

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