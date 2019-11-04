習武改善躁動？醫師：適度體力宣洩有幫助

2019-11-04 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中即時報導



8歲男童從小被認定有躁動問題，透過學習武術帶來改變，還出國比賽累積摘下158面金牌。兒童心智科醫師表示，適度體力的宣洩，有助於提高注意力，加上孩子若有興趣，也能提高成就感，增強衝動控制的動機。

台中榮總兒童心智科醫師劉珈倩說，注意力不足及過動症的症狀，不同年齡表現不同，學齡前或剛上小學時，躁動、坐不住的狀況比較明顯，但隨著年齡增長，躁動狀況常會有改善。

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劉珈倩說，注意力不足過動症ADHD需經過醫師診斷，主要是大腦功能失調有關，通常需要較大的活動量，如果一味要求處於靜態的環境，對這類孩童會很難適應，適度體力的宣洩，有助於專注力提升。

醫師表示，美國游泳選手菲爾普斯就被診斷為ADHD，運動有助於身心平衡，一方面能宣洩精力，其次可提高孩子的成就感，藉由運動來獲得肯定，也會增強控制過動行為的動力。

不過劉珈倩提醒，不管是武術、跆拳道、跑步或其他運動，除了宣洩精力，對於對此有興趣或天賦的孩子，可增強衝動控制的動機，但不只侷限於運動，有些孩子對機器人或其他領域感興趣，都可以鼓勵投入。

醫師建議，當家長觀察到孩子有注意力不足、活動量大、行為衝動等狀況，可找兒童心智科醫師協助判斷，不必忌諱就醫，但也不代表就是ADHD，家長不要以此來認定，應該由醫師來判斷。