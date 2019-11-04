親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓國瑜火了！建外勞休閒區被說成集中管理 批記者扭曲

手傷難癒憂失去舞台 張正傑自創「左手受傷進行曲」

2019-11-04 16:21聯合報 記者蔡容喬／即時報導

大提琴家張正傑1年多前在奧地利騎單車時不慎摔車，造成左手腕骨折，雖緊急手術，回台後也持續復健，但左手指從此長期腫痛，對演出生涯造成極大影響；曾因擔心左手從此無法按弦，張正傑還創作了一首「左手受傷進行曲」。後來遇到高雄復健科開業醫師蔡昌學，以高能量痠痛雷射搭配震波，兩個多月療程終於讓他的左手重獲新生。

張正傑今在高雄分享他治療手傷的心路歷程，他表示，傷後只要拉琴練習一下，「左手指頭就腫得像法蘭克福香腸，肥得不像話！」他尋求各種治療方式都未改善，直到今年5月演出後遇到蔡醫師，首次治療就有感，他一路從宜蘭到台北，再坐高鐵南下高雄，一周來兩、三次；療程結束後，手指靈活度與持續力已恢復，有如打通任督二脈，連20多年前的舊傷也一併治好了。

「現在願望是比以前更厲害！」張正傑說，「手對我而言比生命還重要，少了左手不能按弦了，總不能用鼻樑去按吧？」但他未取消任何一場音樂會，一定要留在舞台，因為「取消一場就會取消十場，取消十場後就會休息兩年，然後就不會拉琴了」，雖然樂迷、聽眾都給他支持，但他希望「現在的我就跟以前一樣，甚至更好！」

「手是傳遞音樂和心靈的媒介，媒介出了狀況，心靈會空掉」，從小就學小提琴的蔡昌學表示，首次聽到張正傑演出還是學生時代，20多年後認識他，意外發現他的手受傷，特別能夠體會其痛苦；蔡昌學說，張老師骨頭雖癒合恢復中，但軟組織肌腱仍受損，傳統推拿、針灸只能解決淺層問題，音樂家要求的力度更高，就沒有辦法達到。

蔡昌學表示，高能量痠痛雷射非侵入性，可作用到皮下5公分，在不破壞表面正常組織下，可刺激受損組織再次增生。他說，音樂家就像是「精細部位的運動員」，可能因長期練習、演出，手部軟組織已有許多累積傷害，他很佩服張正傑以毅力和堅持完成療程，希望更多音樂家勇於面對傷痛，不再以藥物或傳統療法壓制住疼痛。

蔡昌學說，高能量痠痛雷射仍屬自費療程，引進3年來已有上千人次患者接受治療，治療群以發生運動傷害的運動員為主，其他包括五十肩、網球肘、足底筋膜炎及術後慢性腫脹等患者，都適合接受雷射治療。

大提琴家張正傑（左）一年多前在國外摔車，造成「比生命還重要」的左手骨折，術後發生...
大提琴家張正傑（左）一年多前在國外摔車，造成「比生命還重要」的左手骨折，術後發生手指腫脹問題，影響演出生涯，接受高能量痠痛雷射後，終於走出陰霾。記者蔡容喬／攝影
分享
大提琴家張正傑（左）一年多前在國外摔車，造成「比生命還重要」的左手骨折，術後發生...
大提琴家張正傑（左）一年多前在國外摔車，造成「比生命還重要」的左手骨折，術後發生手指腫脹問題，影響演出生涯，直到復健科醫師蔡昌學（右）為他治療，終於走出陰霾。記者蔡容喬／攝影
分享
大提琴家張正傑（左）一年多前在國外摔車，造成「比生命還重要」的左手骨折，術後發生...
大提琴家張正傑（左）一年多前在國外摔車，造成「比生命還重要」的左手骨折，術後發生手指腫脹問題，影響演出生涯，直到復健科醫師蔡昌學（右）為他治療，終於走出陰霾。記者蔡容喬／攝影
分享
大提琴家張正傑一度因擔憂手傷，創作了僅有右手拉弦的「左手受傷進行曲」，接受雷射治...
大提琴家張正傑一度因擔憂手傷，創作了僅有右手拉弦的「左手受傷進行曲」，接受雷射治療後恢復神速，已回到過去的演出水準。記者蔡容喬／攝影
分享

張正傑復健患者

相關新聞

環狀線板橋站首曝光！ 站內「七彩寶盒」將成打卡熱點

2019-11-04 11:38

音樂會坐前排錯很大！國家音樂廳、衛武營 高CP值「王位」在這

2019-11-04 11:00

乘客掩鼻站務員喊苦…柴油車進高雄站 空汙超標17倍

2019-11-03 23:44

柴油車全汰換要兩年...風機全天運轉 電費暴增

2019-11-03 23:50

如果我們都是小丑？情緒找不到出口，才是最大殺手

2019-11-04 10:51

控制室卷宗夾鋪黑油...站務人員全程戴罩

2019-11-03 23:48

奧萬大吊橋死亡意外 太魯閣吊橋不定期檢修安全無虞

2019-11-04 15:38

火鍋肉盤墊的青菜能下鍋？ 網勸：別吃

2019-11-04 16:25

幼兒專責醫師制明年試辦 娘胎起守護

2019-11-04 00:13

環狀線板橋站3方式轉乘 20分鐘內轉乘免費

2019-11-04 14:49

2020總統大選刮刮樂上市 頭獎100萬、中獎率達34%

2019-11-04 15:17

堅信任何事的發生都有意義 許瑋甯：所有的發生都是最好的安排

2019-11-04 11:43

東北風及低壓影響 今全台多地濕涼有雨

2019-11-04 04:45

雲嘉南高屏今空品亮橘燈 明又有境外汙染物

2019-11-04 04:44

吊橋意外後 林務局：森林遊樂區公共設施全面安檢

2019-11-04 16:34

習武改善躁動？醫師：適度體力宣洩有幫助

2019-11-04 16:26

大型崩塌防治研討 暴雨可能造成地震

2019-11-04 16:23

影／中國不參加飛安高峰會 林佳龍：損人不利己

2019-11-04 15:46

影／擬刪「地方自償率」惹議 交長:別把地方當3歲小孩

2019-11-04 15:30

願景／從扇貝到鯷魚 探討氣候變遷下的漁業戰爭

2019-11-04 15:14

冬季防範空汙危害 降低肺部與心血管疾病風險

2019-11-04 15:03

草案出爐！機車汰舊才補助換新 補助對象擴大最多領5千

2019-11-04 14:46

飛安高峰會首在台登場 林佳龍：陸方沒參加不利己

2019-11-04 14:43

紅唇族口腔癌機率 正常人的28倍

2019-11-04 14:29

肺癌患者 逾5成就醫已中晚期

2019-11-04 14:28

國衛院揪出這個 肺癌轉移關鍵機制解開

2019-11-04 14:27

北、東部轉濕涼 周三恐下探18度

2019-11-04 14:22

直接坐在扶手上...新自強號站票亂象多

2019-11-04 14:18

台鐵推新自強號站票滿半年 1558班0銷售

2019-11-04 14:16

台中工業地產風生水起! 全聯斥資逾10億打造物流中心

2019-11-04 13:38

力拼雙11大戰！ 全球首張電商刮刮樂「虎來寶」在台上市

2019-11-04 13:03

「直接站在我的膝蓋前」...台鐵新自強號站票亂象多

2019-11-04 12:45

台鐵推新自強號站票滿半年 一成七列次銷售掛零

2019-11-04 12:41

不用等40年！VVV「勝利車牌」限量20副將標售

2019-11-04 12:05

能夠背上山就要背下山 不要讓山林無痕破功

2019-11-04 11:56

肺癌發生率持續攀升 醫籲高危險群年過50歲應篩檢

2019-11-04 11:48

不能像機器馬上關機休息 工會抗議飛安標準落後歐美

2019-11-04 11:31

死亡率高的肺癌易轉移 國衛院研發的標靶治療國際矚目

2019-11-04 11:23

影／飛安高峰會台北登場 場外抗議要求飛安標準國際化

2019-11-04 11:18
看更多

熱門文章

乘客掩鼻站務員喊苦…柴油車進高雄站 空汙超標17倍

2019-11-03 23:44

一張圖看懂一周天氣 北部整天濕涼低溫20度

2019-11-03 21:46

音樂會坐前排錯很大！國家音樂廳、衛武營 高CP值「王位」在這

2019-11-04 11:00

環狀線板橋站首曝光！ 站內「七彩寶盒」將成打卡熱點

2019-11-04 11:38

她做紅豆麻糬沒人買單 一看竟是「雞母蟲」

2019-11-04 14:54

草案出爐！機車汰舊才補助換新 補助對象擴大最多領5千

2019-11-04 14:46

東北風及低壓影響 今全台多地濕涼有雨

2019-11-04 04:45

柴油車全汰換要兩年...風機全天運轉 電費暴增

2019-11-03 23:50

本周天氣變化 一張圖告訴你

2019-11-04 07:54

雙11美食享優惠！PABLO、SUBWAY祭出買一送一

2019-11-03 16:49

控制室卷宗夾鋪黑油...站務人員全程戴罩

2019-11-03 23:48

「直接站在我的膝蓋前」...台鐵新自強號站票亂象多

2019-11-04 12:45

迷你豬太愛吃爆肥190公斤 6名消防員幫抬下樓逼減肥

2019-11-04 12:00

侯佩岑穿起來太好看 今年秋冬你也來件碎花裙吧！

2019-11-03 17:12

台灣虎航1月啟航首爾仁川 11/4開賣單程未稅1,099元起

2019-11-04 01:20

每日星座運勢／雙子投資策略剛剛好　得到上級賞識

2019-11-04 00:00

幼兒專責醫師制明年試辦 娘胎起守護

2019-11-04 00:13

彭啟明：今明北部迎風面水氣多 下波降溫一兩周後

2019-11-04 07:42

唐綺陽星座運勢週報：水逆小心！巨蟹感情要勇敢 雙魚當心職災

2019-11-04 12:41

運動好處多 連心臟衰竭患者都應靠間歇有氧復健

2019-11-03 20:13

三歲以下幼兒有專責兒科醫師 明年起試辦五年

2019-11-03 18:51

「土耳其藍」凡湖好美 登湖中小島朝聖千年教堂

2019-11-04 00:58

北、東部轉濕涼 周三以後空曠地區恐下探18度

2019-11-04 09:13

溫泉季跟著街頭美食鬥士白老師來北投 4大牛肉麵配小菜超豐盛

2019-11-04 13:12

20歲少女仍被禁手機、禁外出 她怒喊：可以告妨礙自由了吧

2019-11-04 15:23

二尖瓣脫垂免開刀 8旬老婦術後3年無症狀

2019-11-03 16:48

環狀線板橋站3方式轉乘 20分鐘內轉乘免費

2019-11-04 14:49

肺癌發生率持續攀升 醫籲高危險群年過50歲應篩檢

2019-11-04 11:48

你不知道的灌籃高手秘密！「三井之壽」清酒在台上市

2019-11-04 13:48

台鐵推新自強號站票滿半年 一成七列次銷售掛零

2019-11-04 12:41

2020連假出遊攻略懶人包! 玩家帶路私房景點報你知

2019-11-04 12:16

大難不死！澳洲野火肆虐 無尾熊被燒成咖啡色捲曲在地

2019-11-04 14:18

【她們的世界】陳姵穎／施岑宜：小鎮辦學，尋一個連結共好的答案

2019-11-04 06:00

百貨雙11大戰 大江打美食牌 台茂推買1送1

2019-11-04 00:25

雲嘉南高屏今空品亮橘燈 明又有境外汙染物

2019-11-04 04:44

不用等40年！VVV「勝利車牌」限量20副將標售

2019-11-04 12:05

台中工業地產風生水起! 全聯斥資逾10億打造物流中心

2019-11-04 13:38

死亡率高的肺癌易轉移 國衛院研發的標靶治療國際矚目

2019-11-04 11:23

忽冷忽熱又紫爆 大金空調搭清淨機 最高現省8,000元

2019-11-04 11:40

雙11促銷！GU單品下殺111元 冰雪奇緣聯名同步開賣

2019-11-04 14:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top