手傷難癒憂失去舞台 張正傑自創「左手受傷進行曲」

2019-11-04 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／即時報導



大提琴家張正傑1年多前在奧地利騎單車時不慎摔車，造成左手腕骨折，雖緊急手術，回台後也持續復健，但左手指從此長期腫痛，對演出生涯造成極大影響；曾因擔心左手從此無法按弦，張正傑還創作了一首「左手受傷進行曲」。後來遇到高雄復健科開業醫師蔡昌學，以高能量痠痛雷射搭配震波，兩個多月療程終於讓他的左手重獲新生。

張正傑今在高雄分享他治療手傷的心路歷程，他表示，傷後只要拉琴練習一下，「左手指頭就腫得像法蘭克福香腸，肥得不像話！」他尋求各種治療方式都未改善，直到今年5月演出後遇到蔡醫師，首次治療就有感，他一路從宜蘭到台北，再坐高鐵南下高雄，一周來兩、三次；療程結束後，手指靈活度與持續力已恢復，有如打通任督二脈，連20多年前的舊傷也一併治好了。

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「現在願望是比以前更厲害！」張正傑說，「手對我而言比生命還重要，少了左手不能按弦了，總不能用鼻樑去按吧？」但他未取消任何一場音樂會，一定要留在舞台，因為「取消一場就會取消十場，取消十場後就會休息兩年，然後就不會拉琴了」，雖然樂迷、聽眾都給他支持，但他希望「現在的我就跟以前一樣，甚至更好！」

「手是傳遞音樂和心靈的媒介，媒介出了狀況，心靈會空掉」，從小就學小提琴的蔡昌學表示，首次聽到張正傑演出還是學生時代，20多年後認識他，意外發現他的手受傷，特別能夠體會其痛苦；蔡昌學說，張老師骨頭雖癒合恢復中，但軟組織肌腱仍受損，傳統推拿、針灸只能解決淺層問題，音樂家要求的力度更高，就沒有辦法達到。

蔡昌學表示，高能量痠痛雷射非侵入性，可作用到皮下5公分，在不破壞表面正常組織下，可刺激受損組織再次增生。他說，音樂家就像是「精細部位的運動員」，可能因長期練習、演出，手部軟組織已有許多累積傷害，他很佩服張正傑以毅力和堅持完成療程，希望更多音樂家勇於面對傷痛，不再以藥物或傳統療法壓制住疼痛。