她買好市多花生醬驚見瓶裡奇景 網直呼：隱藏版

2019-11-04 17:01 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友在好市多買了一罐知名品牌的花生醬，沒想到打開來竟發現裡頭還有一個瓶蓋，網友看到後紛紛驚呼「買到隱藏版的了」。圖擷自 COSTCO好市多消費經驗分享區 分享 facebook

知名美式賣場好市多（costco）時常推出許多經濟實惠的商品，深受不少消費者喜愛。日前一名女網友在好市多買了一罐知名品牌的花生醬，沒想到打開來竟發現「驚喜」，花生醬的罐子裡頭居然還有一個瓶蓋，讓她感到相當不可思議，並隨即拍照PO網，網友看到後紛紛驚呼「買到隱藏版的了！」

原PO在COSTCO好市多消費經驗分享區中表示，日前她到好市多購賣一瓶知名品牌的花生醬，結果一開罐就發現裡面多了一個藍色瓶蓋，讓她好奇的說「這是附加的嗎？」照片中只見罐子上方的薄膜被撕開後，下面竟然還藏著一個藍色瓶蓋，瓶蓋的周圍依然有花生醬包裹住，產生好像裡面又有一罐花生醬的錯覺。

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貼文一出後，隨即引來網友瘋狂留言「買大送小的概念」、「抽到籤王」、「買一送一，你中獎了」、「瓶罐是再來一罐的兌換證明」、「再往下挖，看裡面會不會有一個罐子」、「好像買到隱藏版的了」、「多了一件價格不變也太幸運」。

但卻也有網友質疑是品管出了問題，「沒想到美國的品管這麼糟啊」、「這不退貨不行吧」、「小罐裝的蓋子跑到大罐裝裡面了，建議退掉在重購，怕已經有污染了」、「去好市多退貨吧，感覺吃起來也不太舒服」。