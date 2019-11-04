火鍋肉盤墊的青菜能下鍋？ 網勸：別吃

2019-11-04 16:25 聯合新聞網 綜合報導



火鍋店肉盤的擺盤青菜是否要吃掉，引來網友討論。示意圖／ingimage 分享 facebook

火鍋店常見肉盤下方會墊一片青菜，日前就有網友好奇詢問，會不會將青菜一同下鍋煮來吃，不過，有其他網友指出，千萬不要吃，有可能那片菜重複利用好幾次了。

有網友在「PTT WomenTalk」板上發文，平時去火鍋店吃火鍋時，常會看到肉盤下方都會墊一片青菜，因此，好奇詢問大家，會不會將菜一起丟進火鍋裡煮，原po表示「珍惜食物的我有點左右為難」。

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而網友則回應，「煮，可以吃就不要浪費」、「以前我都不煮，覺得那是擺盤用的，後來認識的朋友都會一起煮，其實好像也沒差」、「是菜，就是能吃的」。

但有人直說，「千萬不要，那些就是因為大家不會吃，所以比較乾淨的都會洗了再用下一盤」、「主要是噁在那片葉子說不定重複利用好幾次了吧」、「我是不會煮，不想髒了湯」，也有人點出，「其實火鍋的湯才髒」。