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公帑這樣花？黃國昌爆料 中科宴2廠商、9員工一起報帳

影／擬刪「地方自償率」惹議 交長:別把地方當3歲小孩

2019-11-04 15:30聯合報 記者顏凱勗楊凱竣／台北即時報導

交通部檢討鐵路立體化相關審查作業要點，將改由中央統籌規劃並取消自償率審查門檻，未來將可降低地方政府的財政負擔，不過也引發製造更多「賠錢軌道」的質疑。交通部長林佳龍解釋，中央應該承擔更多責任，而不是對後來才要發展鐵路立體化且財政較困難縣市再給他們枷鎖，他也提到不要把地方政府看做3歲小孩，地方政府才了解基層人民需要，且鐵路立體化不僅僅是改善平交道安全問題，更重要的是都市發展，並能縮短城鄉差距。

交通部檢討鐵路立體化審查作業要點，擬取消自償率審查門檻，讓中央負擔較多經費，減輕...
交通部檢討鐵路立體化審查作業要點，擬取消自償率審查門檻，讓中央負擔較多經費，減輕地方政府負擔，直言「不要把地方政府看成三歲小孩」。記者余承翰／攝影
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林佳龍

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