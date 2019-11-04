2020總統大選刮刮樂上市 頭獎100萬、中獎率達34%
台彩公司今宣布同時推出兩大新主題刮刮樂，推出全球首款電商購物主題刮刮樂「虎來寶」，還有針對明年總統大選推出主題刮刮樂「2020向前行」。「虎來寶」加碼贈送Yahoo奇摩購物中心購物紅包，只要刮開券面上的購物紅包區即獲得一組折價券網址，可至Yahoo奇摩購物中心領取購物折價券；「2020向前行」則有多達50個頭獎100萬元，總中獎率34.12%。
結合時下最夯的選舉話題，台彩推出刮刮樂「2020向前行」，每張售價200元，特別規劃了多達50個頭獎100萬元，共有高達8次中獎機會，總中獎率34.12%，票面以綠、黃、藍、橘色的擬人化數字圖案搭配公益彩券雙心標誌的白色票。除了消費者熟悉的「對幸運號碼」遊戲區外，在「刮二中二」遊戲區中，只要刮出兩個相同號碼，即得獎金欄獎金；在「一刮即中」遊戲區，更特別以投票章、造勢大聲公及旗幟等跟選舉投票有關的圖案作為遊戲符號，只要刮出一個投票章符號，即得獎金500元。
此外，台彩公司今也宣布與Yahoo奇摩購物中心聯手，推出全球第一款電商購物主題刮刮樂「虎來寶」。台彩總經理蔡國基表示，透過創新的跨界聯盟推出電商購物主題刮刮樂「虎來寶」，將讓公益彩券更進一步融入民眾日常生活，可吸引網購平台愛好者跨界嘗鮮，藉此擴大彩券的消費族群。
「虎來寶」票面以Yahoo奇摩購物中心吉祥物「ㄚ虎」打扮成財神爺站在滿滿的黃金與金幣中，每張售價200元，頭獎200萬元共有3個，還有超過15萬個1000元以上的獎項，遊戲玩法為只要任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金，總中獎率35%。
另每張「虎來寶」加碼贈送一個Yahoo奇摩購物中心購物紅包，只要刮開券面右上方的購物紅包區，即獲得一組折價券網址，可至Yahoo奇摩購物中心領取購物折價券，提供總價高達6億元的購物紅包，折價券分別為全站指定單品9折（折抵上限180元）、全站指定單品滿3500元折200元、全站指定單品滿2500元折200元，以及全站指定單品滿2000元折100元等4種購物折價優惠，即刮即樂、現領現折。
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