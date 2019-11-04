願景／從扇貝到鯷魚 探討氣候變遷下的漁業戰爭

2019-11-04 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 郭琇真 ／即時報導



台灣是全球前五大漁業王國，然而，30年來近海漁獲量卻銳減75%。以烏魚為例，1985年產量有250萬尾，到了2010年只剩4萬多尾，創歷史新低。除了濫捕等因素，漁獲量銳減的深層原因，其實是氣候變遷。

氣候異常影響魚的繁殖，魚量減少。海水暖化，魚的迴游路線改道，漁場分布改變，導致近海無魚，遠洋漁業因漁場改變而糾紛不斷，漁民生計變成嚴重問題。從英法的「扇貝」之戰、北太平洋「秋刀魚」衝突、南大西洋「魷魚」之爭等，可一窺一二。

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全球都在「搶魚」，海上戰爭一觸即發。此次龍應台基金會思沙龍以「海洋變成戰場—從『扇貝之戰』到『鯷魚之爭』談起」為題，11月9日下午2時，邀請海大環境生物與漁業科學學系特聘教授李明安、世新大學行政管理學系教授楊惟任，深入探討氣候變遷如何影響漁業資源分布及全球戰略。沙龍由海大講座教授邱文彥主持。聯合報系願景工程協辦。

【活動訊息】

海洋變成戰場—從「扇貝之戰」到「鯷魚之爭」談起

講者：李明安 國立臺灣海洋大學環境生物與漁業科學學系特聘教授

楊惟任 世新大學行政管理學系教授

主持：邱文彥 國立臺灣海洋大學、國立中山大學 講座教授

時間：11月9日（六）14:00 -16:00

地點：華山文創園區中3館二樓拱廳

報名：http://www.civictaipei.org/event_think_salon.php