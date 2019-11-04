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願景／從扇貝到鯷魚 探討氣候變遷下的漁業戰爭

2019-11-04 15:14聯合報 記者郭琇真／即時報導

台灣是全球前五大漁業王國，然而，30年來近海漁獲量卻銳減75%。以烏魚為例，1985年產量有250萬尾，到了2010年只剩4萬多尾，創歷史新低。除了濫捕等因素，漁獲量銳減的深層原因，其實是氣候變遷

氣候異常影響魚的繁殖，魚量減少。海水暖化，魚的迴游路線改道，漁場分布改變，導致近海無魚，遠洋漁業因漁場改變而糾紛不斷，漁民生計變成嚴重問題。從英法的「扇貝」之戰、北太平洋「秋刀魚」衝突、南大西洋「魷魚」之爭等，可一窺一二。

全球都在「搶魚」，海上戰爭一觸即發。此次龍應台基金會思沙龍以「海洋變成戰場—從『扇貝之戰』到『鯷魚之爭』談起」為題，11月9日下午2時，邀請海大環境生物與漁業科學學系特聘教授李明安、世新大學行政管理學系教授楊惟任，深入探討氣候變遷如何影響漁業資源分布及全球戰略。沙龍由海大講座教授邱文彥主持。聯合報系願景工程協辦。

【活動訊息】

海洋變成戰場—從「扇貝之戰」到「鯷魚之爭」談起

講者：李明安 國立臺灣海洋大學環境生物與漁業科學學系特聘教授

楊惟任 世新大學行政管理學系教授

主持：邱文彥 國立臺灣海洋大學、國立中山大學 講座教授

時間：11月9日（六）14:00 -16:00

地點：華山文創園區中3館二樓拱廳

報名：http://www.civictaipei.org/event_think_salon.php

龍應台基金會思沙龍邀請海大特聘教授李明安及世新大學教授楊惟任共談海上的漁業之戰。...
龍應台基金會思沙龍邀請海大特聘教授李明安及世新大學教授楊惟任共談海上的漁業之戰。圖／龍應台基金會提供
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