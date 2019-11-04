冬季防範空汙危害 降低肺部與心血管疾病風險
2019-11-04 15:03
聯合報 記者張弘昌
／桃園即時報導
東北風除了帶來低溫，也可能夾帶境外汙染物，空氣品質惡化，恐將成為冬天的常態。聯新國際醫院胸腔內科主治醫師謝國洲提醒，空氣汙染除了敏感族群首當其衝，一般民眾也應提防汙染物PM2.5，可能造成肺部、心血管疾病的風險。
謝國洲醫師表示，空氣汙染微小粒子PM2.5非肉眼可見，直徑小於頭髮的1/30，會穿透人體防禦機制進入到肺泡，可能造成呼吸道發炎，增加氣喘、肺阻塞的盛行率與發作機會，以及提高肺癌的發生率。另外也可能進入血液造成血管發炎，增加血管硬化、心肌梗塞的風險。
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空氣汙染包括境外移入與本地汙染，謝國洲指出，在台灣常見汙染源除工業排放，還包括汽機車廢氣、拜拜燃香等。癌症為國人十大死因之首，肺癌人數已攀升至第一位，其中女性增加幅度較男性多。
根據健檢與臨床資料顯示，許多40、50女性沒有抽煙習慣、未從事高汙染工作，在胸腔影像檢查發現有肺結節，切片檢查確診為肺腺癌，其原因除了廚房油煙、二手菸，不排除與空氣汙染有關。
秋冬季節的東北風容易帶入境外汙染，如果擴散條件不佳，更容易造成PM2.5濃度升高。謝國洲醫師建議民眾，可以透過網路、手機查詢預報監控，掌握空氣品質，如果達到紅色以上或紫爆等級，應避免出門或減少戶外活動時間，必要時應戴口罩。
一般布製口罩沒有防護功能，需配戴醫療等級N95口罩才有效果，或是退而求其次選戴一般外科用的不織布口罩。由於空氣汙染「無孔不入」，如果待在室內，應關閉門窗，開啟空調，可以搭配使用空氣清淨機。空氣清淨機應選用適合的坪數功率，室內空間避免雜物堆積，不利空氣流動，並且先做好居家環境整潔，才能減少灰塵飄散，降低有害空氣懸浮物質。
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