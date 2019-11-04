草案出爐！機車汰舊才補助換新 補助對象擴大最多領5千

2019-11-04 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／台北即時報導



加速老舊機車汰換，環保署補助辦法草案出爐。明、後年確定不再直接補助新購機車，只補助「汰舊換新」，但汰舊補助對象從二行程機車擴大到96年6月30日前出廠的燃油機車。且新購對象除了電動機車以外，也擴大到七期燃油機車，但大型重機不納入補助。

根據草案，只要是民國96年6月30日前出廠的燃油機車，就符合汰舊條件，換新必須購買電動機車或七期燃油機車。補助對象包括年滿18歲國民或是持有外僑居留證、永久居留證的外籍人士，以及獨資、合夥或法人。若是公務機關、公營事業、公營學、機車生產或銷售商等不予補助。

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外界最關心的補助金額，明年汰舊並新購重型電動機車或七期燃油機車補助5000元，新購輕型或小型輕型電動機車補助3000元。

為鼓勵民眾及早汰舊換新，後年補助金額將遞減。後年汰舊並新購重型電動機車或七期燃油機車補助3000元，新購輕型或小型輕型電動機車補助1000元。

至於補助條件，辦法施行日起要完成老舊機車報廢及回收，且新購電動機車或七期燃油機車在國內使用。老舊機車車籍需登記在申請補助的直轄縣市。

每人限補助一輛，過去若曾申請過環保署新購電動輔助自行車補助、新購電動自行車補助、淘汰二行程機車及新購電動二輪車補助者，不予再補助。