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草案出爐！機車汰舊才補助換新 補助對象擴大最多領5千

2019-11-04 14:46聯合報 記者吳姿賢／台北即時報導

加速老舊機車汰換，環保署補助辦法草案出爐。明、後年確定不再直接補助新購機車，只補助「汰舊換新」，但汰舊補助對象從二行程機車擴大到96年6月30日前出廠的燃油機車。且新購對象除了電動機車以外，也擴大到七期燃油機車，但大型重機不納入補助。

根據草案，只要是民國96年6月30日前出廠的燃油機車，就符合汰舊條件，換新必須購買電動機車或七期燃油機車。補助對象包括年滿18歲國民或是持有外僑居留證、永久居留證的外籍人士，以及獨資、合夥或法人。若是公務機關、公營事業、公營學、機車生產或銷售商等不予補助。

外界最關心的補助金額，明年汰舊並新購重型電動機車或七期燃油機車補助5000元，新購輕型或小型輕型電動機車補助3000元。

為鼓勵民眾及早汰舊換新，後年補助金額將遞減。後年汰舊並新購重型電動機車或七期燃油機車補助3000元，新購輕型或小型輕型電動機車補助1000元。

至於補助條件，辦法施行日起要完成老舊機車報廢及回收，且新購電動機車或七期燃油機車在國內使用。老舊機車車籍需登記在申請補助的直轄縣市。

每人限補助一輛，過去若曾申請過環保署新購電動輔助自行車補助、新購電動自行車補助、淘汰二行程機車及新購電動二輪車補助者，不予再補助。

補助期間自110年12月31日止，以購車發票日期認定補助年度。申請109年度補助者，應於110年1月10日前提出申請，超過110年1月10日提出申請者，核發110年度的補助金額。申請110年度補助者，應於111年1月10日前提出申請，逾期不予補助。

環保署機車汰舊換新補助擴大。本報資料照片
環保署機車汰舊換新補助擴大。本報資料照片
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電動機車電動自行車環保署

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