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韓國瑜火了！建外勞休閒區被說成集中管理 批記者扭曲

大型崩塌防治研討 暴雨可能造成地震

2019-11-04 16:23台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

暴雨也可能造成山崩及地震？「大規模崩塌災害防治技術交流國際研討會」4日舉行，中研院地科副所長林正洪指出，氣候變遷如乾旱可能引發地裂甚至山崩，台灣常見的颱風也可能引發地震。大同火山群或龜山島若火山爆發將災情慘重，但使用「地質X光」S波及P波可探測岩漿層。

行政院農委會水土保持局副局長王晉倫博士表示，大規模崩塌是國際級議題，這次特邀義大利、日本、挪威的大規模崩塌研究專家，針對發生方式、移動機制及後續的應變作為，國內學者交流心得兼吸取經驗，希望對日後研究發展有助益。

王晉倫提到，大規模崩塌定義為崩塌面積達10公頃以上，滑動深度達10公尺以上，土方量達10萬方，如莫拉克颱風讓小林村被土石淹沒。台灣有186處為大規模崩塌的潛在風險區，目前遷離只是選項之一，先以防減災為主，災害來臨時幫助暫時離災。義大利專家長期對預警制度有研究，日本在整體防災機制也有研究，期望有更細部的交流。

中央研究院地球科學所副所長林正洪主講「氣候變遷下的台灣地質災害演變」。

林正洪講「氣候變遷下的台灣地質災害演變」時指出，1867年基隆海嘯數百人死亡，是由地震或火山引發至今仍有爭議。可能的海嘯引發地帶，有琉球海溝跟馬尼拉海溝。1967年的印度柯伊納大壩潰堤有200多人罹難，就是由暴雨引發。

林正洪說，北台灣有大同火山群跟龜山島，是火山潛在風險區。活火山定義是曾在1萬年內爆發過，及岩漿儲量達到標準。就像X光一樣，用S波可以探測地球外核及岩漿的液化狀態。北台灣的深層地震提供了檢驗大同火山群岩漿儲槽的機會。除了S波，P波的延遲反饋也能幫助檢視岩漿儲槽。

台北市、基隆市、新北市距離大同火山群跟龜山島都不遠。火山活動可能引發山崩或海嘯。當年印尼巽他海峽火山爆發，就引發海嘯造成222人死亡。

暴雨也可能造成山崩及地震，氣候變遷會引發山崩，颱風也可能引發地震，災害（示意圖）...
暴雨也可能造成山崩及地震，氣候變遷會引發山崩，颱風也可能引發地震，災害（示意圖）面積範圍可能很廣。 photo by 祝潤霖／台灣醒報
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崩塌海嘯地震

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