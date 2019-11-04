台中工業地產風生水起! 全聯斥資逾10億打造物流中心
2019-11-04 13:38
聯合報 記者徐力剛
／台北即時報導
受美中貿易戰影響，加上日韓國貿易僵局持續緊張，大量台商回流設廠情形增不減，據信義全球資產統計，截至今年10月，全台工業地產交易金額達467億，佔去年整年交易金額約9成，從工業地產交易數來看，「桃園」為上市櫃公司首選，其次「新北」、「台中」不相伯仲，「台南」也具有一定競爭力。
近年台中重大建設蓬勃發展，匯集海港、空港及高鐵3大交通優勢，成功吸引廠商進駐，不僅全聯、全家相繼在台中興建物流中心，分別投資10.8億及14.05億搶先卡位，連科技大廠大立光亦積極佈局中部，2016年起接連購入台中土地，預計興建商辦和4處工業區廠房，總交易金額達65億。
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信義全球資產經理王維宏分析，台中近年交通建設到位，加上產業技術發展完善，使得土地及商用不動產交易明顯升溫，大型企業持續插旗，政府也針對缺地問題，加快開發工業區以及立體化方案，將持續帶動廠商進駐。
台南也不落人後，大型企業看好商機紛紛進駐，例如華新、奇景光電、光宇材料、奇美實業等，今年更吸引Google加碼投資，將在台南科技工業區購地，興建第2座資料中心。王維宏說明，國際科技大廠選址中、南部設廠，可能主因為中南部土地、廠房價格較北部親民，相對成本也較低。
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