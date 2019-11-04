力拼雙11大戰！全球首張電商刮刮樂「虎來寶」在台灣
2019-11-04 13:03
聯合報 記者徐力剛
/台北即時報導
搶在雙十一來臨前，看好電商趨勢的台彩攜手Yahoo奇摩購物中心合作，推出全球首張電商主題刮刮樂「虎來寶」，祭出3名200萬頭獎及超過15萬個1000元以上獎項，更加碼送出共計6億元的Yahoo奇摩購物中心紅包，買愈多賺愈多。
刮刮樂「虎來寶」以喜氣的紅色為基底，打扮成財神爺的Yahoo奇摩購物中心吉祥物ㄚ虎為大家招財進福，強調「即刮即樂、現領現折」，每張售價200元，頭獎200萬3名，超過15萬個1000元以上獎項，總中獎率35%，發行量357萬張，遊戲玩法為任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應之獎金；每張票券加贈Yahoo奇摩購物中心紅包乙個，即獲得一組折價券網址，獎項有「全站指定單品9折（折抵上限180元）」、「全站指定單品滿3500元折200元」、「全站指定單品滿2500元折200元」、「全站指定單品滿2000元折100元」等4種購物折扣優惠。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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年關將近，台彩「刮刮樂」交出漂亮成績單，累積至今年10月底，年增103億元、成長約23%，台彩總經理蔡國基分享，主要受惠於產品創新、多元化獎項等因素加持，透過跨界合作吸引粉絲關注度，近兩年推出4款跨界刮刮樂，網絡手遊、電影、棒球及電商產業，例如《傳說對決》刮刮樂、《大三元》刮刮樂、《恰是傳奇》刮刮樂、《虎來寶》刮刮樂等，皆有不錯銷售成績，顯見連結跨品牌優勢有加分效果。
鄰近2020總統大選，台彩同步推出首款以選舉為發想的刮刮樂「2020向前行」，每張售價200元，規劃50個頭獎100萬元，總中獎率達34.12%，票面以6種選舉意象呈現，包括投票圖章、大聲公、加油手勢、競選旗幟、投票手勢和印章，搭配綠、黃、藍、橘等政黨代表色，抓緊時事話題。
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