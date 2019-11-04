直接坐在扶手上...新自強號站票亂象多

2019-11-04 14:18 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 曹悅華 ／台北報導



購買新自強號的民眾，若站立位置不當，往往造成購買有座票者的不適。記者曹悅華／攝影 分享 facebook

台鐵實施新自強號站票服務，半年來多達1558列次賣不出站票。消基會交通組副召集人李克聰表示，數據反映出需求，即使蘇花改通車，運能沒辦法負荷運量情況下，在連續假日站票仍會有需求，建議台鐵平日不販售站票，或是要適時給予折扣，以增加購買站票的誘因。

他說，台鐵新自強號站票規範不明確，除了容易讓購買有座票的旅客感到不舒服，安全存在疑慮，站什麼位置，車廂最好都要規定，沒有相關配套，就會引起爭論。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

台灣鐵道暨國土規畫學會表示，台鐵願意開始使用數據檢討成效，新的訂票系統能預售站位，代表訂票系統的分析與系統設計，已經較前一代系統有所進展。建議台鐵在傾斜式列車優先實施如高鐵對號座與自由座制度，傾斜式列車對號座，可以略為再調升票價，再降低短區間的配位，以提高列車營運收益。

學會說，蘇花改明年1月5日全線通車之際，縱使蘇花改車速不若高速公路，但客運便利往往會對鐵路構成極大競爭壓力，台鐵對於東部幹線的服務，應有對應之道。

楊姓乘客說，她搭普悠瑪，車廂全滿，很多站票乘客，車長和清潔員頻頻出現，一名婦人乾脆站在她和前座椅背之間的空間，讓她傻眼。另一名乘客說，他有次碰到站票的男子，直接坐在他座位的扶手上。