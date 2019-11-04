親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

性騷擾「學姊」黃瀞瑩？劉嘉仁今主動請辭接受調查

12強／墨西哥爆冷贏美國 本屆第一支挺進複賽

「直接站在我的膝蓋前」...台鐵新自強號站票亂象多

2019-11-04 12:45聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

「有次我搭普悠瑪，車廂站了十幾個人，因為車長和清潔工一直來回走，一個持有站票的小姐乾脆站我膝蓋和前座椅背之間......」、「我記得那天是末班車返回台北，有個先生竟然直接坐在我座位的扶手上！」這些，都是台鐵自強號站票發行後旅客最真實的心聲。

台鐵今年5月2日起開放新自強號限量賣站票，如今半年過去，平均日發售36張，其中1558列次「掛蛋」。內部人員分析，尖峰時段跨線列車才有較明顯的站票需求。

對此，消基會交通組副召集人李克聰副教授表示，數據反映出需求，即使蘇花改通車，運能沒辦法負荷運量情況下，在連續假日站票仍會有需求。

他說，因為台鐵新自強號站票規範不明確，除了容易讓購買有座票的旅客感到不舒服，安全也存在疑慮，「站甚麼位置、車廂最好都要規定」，沒有相關配套就會引起爭論。

台灣鐵道暨國土規劃學會則表示，台鐵願意開始使用數據檢討成效，且新的訂票系統能預售站位，代表訂票系統的分析與系統設計已經較前一代系統有所進展。

因此，學會說，建議台鐵不妨在傾斜式列車上優先實施如高鐵的對號座與自由座的制度；傾斜式列車的對號座則可以略為再調升票價，並降低短區間的配位，提高列車的營運收益。

同時，學會表示，在蘇花改明年1月5日即將全線通車之際，縱使蘇花改車速不若高速公路，但是客運的便利性往往會對鐵路構成極大的競爭壓力，台鐵對於東部幹線的服務應有對應之道。

購買新自強號的民眾，若站立位置不當，往往造成購買有座票者的不適。記者曹悅華／攝影
購買新自強號的民眾，若站立位置不當，往往造成購買有座票者的不適。記者曹悅華／攝影
分享

台鐵列車自強號

相關新聞

環狀線板橋站首曝光！ 站內「七彩寶盒」將成打卡熱點

2019-11-04 11:38

音樂會坐前排錯很大！國家音樂廳、衛武營 高CP值「王位」在這

2019-11-04 11:00

乘客掩鼻站務員喊苦…柴油車進高雄站 空汙超標17倍

2019-11-03 23:44

柴油車全汰換要兩年...風機全天運轉 電費暴增

2019-11-03 23:50

如果我們都是小丑？情緒找不到出口，才是最大殺手

2019-11-04 10:51

控制室卷宗夾鋪黑油...站務人員全程戴罩

2019-11-03 23:48

幼兒專責醫師制明年試辦 娘胎起守護

2019-11-04 00:13

堅信任何事的發生都有意義 許瑋甯：所有的發生都是最好的安排

2019-11-04 11:43

東北風及低壓影響 今全台多地濕涼有雨

2019-11-04 04:45

雲嘉南高屏今空品亮橘燈 明又有境外汙染物

2019-11-04 04:44

力拼雙11大戰！全球首張電商刮刮樂「虎來寶」在台灣

2019-11-04 13:03

台鐵推新自強號站票滿半年 一成七列次銷售掛零

2019-11-04 12:41

不用等40年！VVV「勝利車牌」限量20副將標售

2019-11-04 12:05

能夠背上山就要背下山 不要讓山林無痕破功

2019-11-04 11:56

肺癌發生率持續攀升 醫籲高危險群年過50歲應篩檢

2019-11-04 11:48

不能像機器馬上關機休息 工會抗議飛安標準落後歐美

2019-11-04 11:31

死亡率高的肺癌易轉移 國衛院研發的標靶治療國際矚目

2019-11-04 11:23

影／飛安高峰會台北登場 場外抗議要求飛安標準國際化

2019-11-04 11:18

《盲人阿清》：復仇下的贏家 不過都是浮生一夢

2019-11-04 10:15

陽明X南科產學合作 數位牙醫中心帶MIT醫材進軍亞太

2019-11-04 09:51

戒檳榔除三害 醫師：紅唇族口腔癌機率為正常人28倍

2019-11-04 09:36

北、東部轉濕涼 周三以後空曠地區恐下探18度

2019-11-04 09:13

本周天氣變化 一張圖告訴你

2019-11-04 07:54

彭啟明：今明北部迎風面水氣多 下波降溫一兩周後

2019-11-04 07:42

「土耳其藍」凡湖好美 登湖中小島朝聖千年教堂

2019-11-04 00:58

牧德砸逾300萬自辦幼兒園 公司變溫馨

2019-11-04 00:17

全國僅3%企業供托育設施 絕大多數發津貼

2019-11-04 00:16

健康名人堂／改善健保濫用 應看醫療價值

2019-11-03 23:57

健康你我他／三原則 和乾癬和平共存

2019-11-03 23:47

婦科手術進化 冷刀精準傷口小

2019-11-03 23:42

曾插管75天 500克早產寶寶要上學了

2019-11-03 23:36

醫病天地／吃蟹別過量 過敏、虛寒者忌口

2019-11-03 23:27

三千試管寶寶齊聚 茂盛再創金氏紀錄

2019-11-03 23:18

運動好處多 連心臟衰竭患者都應靠間歇有氧復健

2019-11-03 20:13

三歲以下幼兒有專責兒科醫師 明年起試辦五年

2019-11-03 18:51

二尖瓣脫垂免開刀 8旬老婦術後3年無症狀

2019-11-03 16:48

明天凌晨零時起 各式汽柴油價格不調整

2019-11-03 14:21

全台最特殊 衛武營音樂廳可以面向指揮坐

2019-11-03 13:30

音樂會最貴座位音效不見得最好 專家說買這區CP值最高

2019-11-03 13:30
看更多

熱門文章

乘客掩鼻站務員喊苦…柴油車進高雄站 空汙超標17倍

2019-11-03 23:44

一張圖看懂一周天氣 北部整天濕涼低溫20度

2019-11-03 21:46

音樂會坐前排錯很大！國家音樂廳、衛武營 高CP值「王位」在這

2019-11-04 11:00

中空裝配逆天長腿 超模凱亞母女穿搭實在太好看！

2019-11-03 14:32

健康相談室／濾泡期減肥、排卵期豐胸最有效

2019-11-03 13:25

東北風及低壓影響 今全台多地濕涼有雨

2019-11-04 04:45

柴油車全汰換要兩年...風機全天運轉 電費暴增

2019-11-03 23:50

雙11美食享優惠！PABLO、SUBWAY祭出買一送一

2019-11-03 16:49

本周天氣變化 一張圖告訴你

2019-11-04 07:54

控制室卷宗夾鋪黑油...站務人員全程戴罩

2019-11-03 23:48

環狀線板橋站首曝光！ 站內「七彩寶盒」將成打卡熱點

2019-11-04 11:38

侯佩岑穿起來太好看 今年秋冬你也來件碎花裙吧！

2019-11-03 17:12

台灣虎航1月啟航首爾仁川 11/4開賣單程未稅1,099元起

2019-11-04 01:20

每日星座運勢／雙子投資策略剛剛好　得到上級賞識

2019-11-04 00:00

幼兒專責醫師制明年試辦 娘胎起守護

2019-11-04 00:13

彭啟明：今明北部迎風面水氣多 下波降溫一兩周後

2019-11-04 07:42

運動好處多 連心臟衰竭患者都應靠間歇有氧復健

2019-11-03 20:13

三歲以下幼兒有專責兒科醫師 明年起試辦五年

2019-11-03 18:51

就是愛台灣！SWATCH首度推出台北城市限定表

2019-11-03 14:44

「土耳其藍」凡湖好美 登湖中小島朝聖千年教堂

2019-11-04 00:58

迷你豬太愛吃爆肥190公斤 6名消防員幫抬下樓逼減肥

2019-11-04 12:00

北、東部轉濕涼 周三以後空曠地區恐下探18度

2019-11-04 09:13

「直接站在我的膝蓋前」...台鐵新自強號站票亂象多

2019-11-04 12:45

二尖瓣脫垂免開刀 8旬老婦術後3年無症狀

2019-11-03 16:48

肺癌發生率持續攀升 醫籲高危險群年過50歲應篩檢

2019-11-04 11:48

音樂會最貴座位音效不見得最好 專家說買這區CP值最高

2019-11-03 13:30

【她們的世界】陳姵穎／施岑宜：小鎮辦學，尋一個連結共好的答案

2019-11-04 06:00

雲嘉南高屏今空品亮橘燈 明又有境外汙染物

2019-11-04 04:44

不用等40年！VVV「勝利車牌」限量20副將標售

2019-11-04 12:05

唐綺陽星座運勢週報：水逆小心！巨蟹感情要勇敢 雙魚當心職災

2019-11-04 12:41

2020連假攻略大揭密！旅遊玩家帶路私房景點報你知

2019-11-04 12:16

愛肝達人站／抑制B肝病毒藥 得長期服用

2019-11-03 13:25

死亡率高的肺癌易轉移 國衛院研發的標靶治療國際矚目

2019-11-04 11:23

小心瀰漫性胃癌 定期檢查當個健康護「胃」隊

2019-11-03 13:25

明天凌晨零時起 各式汽柴油價格不調整

2019-11-03 14:21

百貨雙11大戰 大江打美食牌 台茂推買1送1

2019-11-04 00:25

忽冷忽熱又紫爆 大金空調搭清淨機 最高現省8,000元

2019-11-04 11:40

台鐵推新自強號站票滿半年 一成七列次銷售掛零

2019-11-04 12:41

台灣反墮胎公投熱議 GUCCI的子宮刺繡藏了什麼概念？

2019-11-03 16:21

有錢還進不去！首間實體Nintendo TOKYO 22日東京開幕

2019-11-04 12:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top