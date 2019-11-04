「直接站在我的膝蓋前」...台鐵新自強號站票亂象多

2019-11-04 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



「有次我搭普悠瑪，車廂站了十幾個人，因為車長和清潔工一直來回走，一個持有站票的小姐乾脆站我膝蓋和前座椅背之間......」、「我記得那天是末班車返回台北，有個先生竟然直接坐在我座位的扶手上！」這些，都是台鐵新自強號站票發行後旅客最真實的心聲。

台鐵今年5月2日起開放新自強號限量賣站票，如今半年過去，平均日發售36張，其中1558列次「掛蛋」。內部人員分析，尖峰時段跨線列車才有較明顯的站票需求。

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對此，消基會交通組副召集人李克聰副教授表示，數據反映出需求，即使蘇花改通車，運能沒辦法負荷運量情況下，在連續假日站票仍會有需求。

他說，因為台鐵新自強號站票規範不明確，除了容易讓購買有座票的旅客感到不舒服，安全也存在疑慮，「站甚麼位置、車廂最好都要規定」，沒有相關配套就會引起爭論。

台灣鐵道暨國土規劃學會則表示，台鐵願意開始使用數據檢討成效，且新的訂票系統能預售站位，代表訂票系統的分析與系統設計已經較前一代系統有所進展。

因此，學會說，建議台鐵不妨在傾斜式列車上優先實施如高鐵的對號座與自由座的制度；傾斜式列車的對號座則可以略為再調升票價，並降低短區間的配位，提高列車的營運收益。