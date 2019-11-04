台鐵推新自強號站票滿半年 一成七列次銷售掛零
2019-11-04 12:41
聯合報 記者曹悅華
／台北即時報導
台鐵今年5月2日起開放普悠瑪號、太魯閣號等新自強號賣站票，每列次限量120張，實施滿半年。統計至10月25日共開行177天、8970列次新自強號，發售32萬4907張無座票，平均日發售36張，其中有1558列次「掛蛋」。
台鐵局說，即使銷售不佳，目前仍無打折或取消規畫。交通部次長黃玉霖則說，待新的城際列車進來後，第一波交車就會安排在花東，待花東線運能提升，再檢討是否取消站票。
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據統計資料顯示，台鐵這半年來，平日（周一至周四）平均日發售28張新自強號站票、假日（周五至周日）平均日發售46張，總計半年共82.63％列次有發售無座票。
資料也顯示，發售張數超過100張以上計有676列次，占總開行列次7.54％，其中發售次數最多班次為278次太魯閣號，共139天破百張銷售，估與該列車為尖峰時段跨線列車（員林到花蓮）有關。發售0張計則有1558列次，占總開行列次17.37％。
觀察每月銷售最多的日期，若碰到國定假日，該連假的收假日往往購買站票人數最多，像5月有母親節、6月端午節、9月中秋節、10月則是國慶日。台鐵內部人員分析，僅假日尖峰時段或是連續假期有新自強號站票需求，跨線列車需求最大，且集中在周五或周日，平日使用站票的人數的確很少。
外界擔憂隨著蘇花改明年1月5日通車，新自強號站票銷售將會更加慘烈。台鐵說，是為了讓「非搭這班車不可」民眾有車可搭，會持續推行，也無打折的計畫，蘇花改通車後會密切注意是否調整。
台鐵局說，當初在鄭天財等立委多次建議開放新自強號無座票，為紓解民眾乘車需求並考量委員建議，在安全無虞之基礎下辦理。
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