不用等40年！VVV「勝利車牌」限量20副將標售

2019-11-04 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



為滿足民眾期待，公路總局今天宣布繼推出BMW編碼號牌之後，又再提前規劃製作英文編碼為VVV的特殊熱門號牌，自11月18日起標售，預計將於11月20日決標。本次競標的號牌號碼為VVV-0033～VVV-0063（不含「4」）及VVV-9999，共計20副。

公路總局說，VVV之編碼號牌，因V象徵（Victory）勝利，3個V更彰顯其價值及代表性，英文字母VVV編列製作之號牌，代表為「勝利車牌」或稱為「勝利的車牌」。自用小客車號牌若依現行號牌編排順序，約40年後，也就是2059年才會編排製作VVV號牌。

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為符合民眾期待，公路總局提前製作，但考量以後民眾需求，採專案控管製作競標號牌的數量。2019年度先規劃製作150副，第一次20副號牌將於11月18日起開放競標，民眾可用自然人憑證，並加入監理服務網會員，於公告標售時段，即可上網參與競標屬意的號牌。

公路總局說，相關號牌起標、決標時間，民眾可以在「監理服務網」→號牌標售→標牌公告瀏覽查詢。