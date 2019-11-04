能夠背上山就要背下山 不要讓山林無痕破功

2019-11-04 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ／苗栗即時報導



雪山地區翠池因部分山友排遺及洗滌碗筷，讓明珠夢塵，也讓近年來推動發展「無痕運動」破功，雪霸國家公園管理處籲請山友，山林要消化分解的速度，永遠也比不上人類製造垃圾的速度，「能夠背上山的，就該有責任將其背下山」！

雪霸處指出，登山人口增加，加重山林的負擔，主要來自山友遺留的垃圾、過剩的廚餘與不當的營火，甚至可能造成永遠無法回復生態浩劫，如翠池及周邊雪山圈谷為玉山圓柏等稀有動植物的生育地，以山區低溫條件，如果排遺、廚餘未能妥善處理，勢必衝擊環境生態。

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雪霸處副處長鄭瑞昌說，委託研究顯示雪山地區酒紅朱雀等會因為廚餘的產出聚集並攝食，衝擊自然生態，無痕運動有7大準則，包括事先充分規畫與準備、在可承受的地點行走或宿營、適當維護環境處理垃圾、勿取走任何資源與物件、將營火的使用及對環境的衝擊減至最低、保育自然環境及野生物，及尊重其他旅行者的權益。

至於排遺是生理需求，雪霸處2017年11月間試辦「淨．愛的雪山 排遺帶下山」活動，雪霸處循序漸進在園區適當地點，逐步設置簡易排遺站供山友使用排遺袋，鼓勵山友或委請高山協作背運下山。另雪霸處也已於雪季期間試辦圈谷開放紮營時，要求使用圈谷營地的山友須將自己的排遺帶下山。