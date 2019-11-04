肺癌發生率持續攀升 醫籲高危險群年過50歲應篩檢

2019-11-04 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



我國肺癌發生率連年攀升，但肺癌早期幾乎沒有症狀。醫師表示，超過五成的患者出現症狀就醫就達中晚期，因此建議有肺癌家族史的人、菸齡超過20年以上的人，年過50歲應自費進行低劑量電腦斷層篩檢，以期及早發現與治療。

衛福部國健署癌症登記資料顯示，肺癌發生率自2007年每10萬人新增33.83人，上升至2016年35.99人，患者年齡中位數自70歲降至67歲。

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台中榮民總醫院胸腔外科主治醫師李明璟表示，已知的肺癌的危險因子包括吸菸、暴露於二手菸與三手菸、暴露於空氣汙染與廚房油煙等。因此反過來說，吸菸者及早戒菸、飲食應清淡、家中應設置抽油煙機、出門戴口罩、空汙嚴重時緊閉門窗與減少出門、盡量搭乘大眾交通運輸工具等，理論上有助於降低肺癌風險。

李明璟表示，肺癌早期幾乎沒有症狀，我國超過五成的患者因著胸悶、呼吸急喘、咳血、聲音沙啞、持續咳嗽未見好轉等明顯症狀就醫，但有了症狀才就醫往往已達第三期或第四期。

李明璟表示，目前沒有針對肺癌的普遍篩檢工具，低輻射劑量電腦斷層掃描僅針對老菸槍或者有家族史的人有效，研究顯示，針對這群人偵測直徑小於一公分的肺結節效果佳。

由於肺癌發生年齡高峰在60歲、70歲左右，因此高風險族群的篩檢年齡可往回推十年。李明璟表示，建議有肺癌家族史的人、菸齡超過20包年以上等人，年過50歲應自費進行低劑量電腦斷層篩檢，以期及早發現與治療。