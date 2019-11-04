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環狀線板橋站首曝光！ 站內「七彩寶盒」將成打卡熱點

2019-11-04 11:38聯合報 記者張曼蘋／即時報導

新北環狀線第一階段年底將通車，環狀線公共藝術型態分為二部分，一為全線色彩變化，其次為位於四鐵共構的交通樞紐「板橋站」，站內由法國藝術家，以七彩寶盒為概念，用著名「8.7公分」垂直條紋組合，將整座建築打造成巨大公共藝術，甚至是月台大廳上方，也設有LED燈光，列車進站時會有色彩變化，讓車站更加動感。

新北市捷運局此次找來法國藝術家Daniel Buren （丹尼爾‧布罕）替板橋站設計，以特有的8.7公分垂直條紋，用對稱、鏡射、穿透、對比等方式規畫，並使用白色、黑色共8色，組成8種圖象進行配搭組合，從站內天花板、電扶梯壁面，一路抵達捷運車站大廳都充滿設計感，甚至是站外的12根墩柱也是，未來乘客可沿乘車動線欣賞作品。

新北捷運局長李政安表示，從電扶梯進來，會發現這跟台北捷運完全不一樣，除了搭捷運外，也可以享受療癒的感覺，且列車進站後，月來上方的LED燈光也會有色彩變化，讓車站變得動感而有變化，使旅客有如置身時光流影當中，希望上下班煩悶時，車站可以帶來不一樣的感覺，且相信也會成為網美打卡地點。

李政安指出，除了板橋站之外，新北環狀線在路線和其他車站，也邀請擅長利用色彩的國際建築大師Emmanuelle Moureaux（艾曼紐‧莫候）製定色彩計畫，首度將捷運全線高架梁柱、隔音牆與電聯車內外，都納入公共藝術範圍，讓捷運車站化身美術館，讓旅客在通勤路上遇見藝術。

新北市捷運局此次找來法國藝術家Daniel Buren （丹尼爾‧布罕）替板橋站...
新北市捷運局此次找來法國藝術家Daniel Buren （丹尼爾‧布罕）替板橋站設計，以七彩寶盒為概念，加上特有的8.7公分垂直條紋，用對稱、鏡射、穿透、對比等方式規畫而成。記者張曼蘋／攝影
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捷運局也找來國際建築大師Emmanuelle Moureaux（艾曼紐‧莫候）製...
捷運局也找來國際建築大師Emmanuelle Moureaux（艾曼紐‧莫候）製定色彩計畫，將捷運全線高架梁柱、隔音牆與電聯車內外，都納入公共藝術範圍，讓捷運車站化身美術館。圖／新北捷運局提供
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月台大廳上方也設有LED燈光，列車進站時會有色彩變化，讓車站更加動感。記者張曼蘋...
月台大廳上方也設有LED燈光，列車進站時會有色彩變化，讓車站更加動感。記者張曼蘋／攝影
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環狀線板橋站以七彩寶盒為概念，加上特有的8.7公分垂直條紋，用對稱、鏡射、穿透、...
環狀線板橋站以七彩寶盒為概念，加上特有的8.7公分垂直條紋，用對稱、鏡射、穿透、對比等方式規畫而成。記者張曼蘋／攝影
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板橋站外的12根墩柱也充滿設計感（左），未來乘客可沿乘車動線欣賞作品。記者張曼蘋...
板橋站外的12根墩柱也充滿設計感（左），未來乘客可沿乘車動線欣賞作品。記者張曼蘋／攝影
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月台大廳上方也設有LED燈光，列車進站時會有色彩變化，讓車站更加動感。記者張曼蘋...
月台大廳上方也設有LED燈光，列車進站時會有色彩變化，讓車站更加動感。記者張曼蘋／攝影
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捷運公共藝術

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