環狀線板橋站首曝光！ 站內「七彩寶盒」將成打卡熱點

2019-11-04 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／即時報導



新北環狀線第一階段年底將通車，環狀線公共藝術型態分為二部分，一為全線色彩變化，其次為位於四鐵共構的交通樞紐「板橋站」，站內由法國藝術家，以七彩寶盒為概念，用著名「8.7公分」垂直條紋組合，將整座建築打造成巨大公共藝術，甚至是月台大廳上方，也設有LED燈光，列車進站時會有色彩變化，讓車站更加動感。

新北市捷運局此次找來法國藝術家Daniel Buren （丹尼爾‧布罕）替板橋站設計，以特有的8.7公分垂直條紋，用對稱、鏡射、穿透、對比等方式規畫，並使用白色、黑色共8色，組成8種圖象進行配搭組合，從站內天花板、電扶梯壁面，一路抵達捷運車站大廳都充滿設計感，甚至是站外的12根墩柱也是，未來乘客可沿乘車動線欣賞作品。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

新北捷運局長李政安表示，從電扶梯進來，會發現這跟台北捷運完全不一樣，除了搭捷運外，也可以享受療癒的感覺，且列車進站後，月來上方的LED燈光也會有色彩變化，讓車站變得動感而有變化，使旅客有如置身時光流影當中，希望上下班煩悶時，車站可以帶來不一樣的感覺，且相信也會成為網美打卡地點。